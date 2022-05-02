"Шахтар" не платить зарплату бразильським гравцям, — директор клубу

У донецькому клубі пояснили інформацію із виплатою зарплати легіонерам, які не виступають за команду в товариських матчах.

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Директор футбольного клубу "Шахтар" зі стратегічного розвитку та комунікацій Юрій Свиридов спростував інформацію, що клуб виплачує зарплатню бразильським футболістам, які не виступали у благодійних матчах. Про це функціонер розповів у коментарі виданню FanDay.

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Свиридов зазначив, що асистент директора з футболу Даріо Срни Карло Ніколіні був неточним у формулюванні, заявивши італійським ЗМІ, що всі гравці отримують заробітну плату щомісяця, навіть не перебуваючи в розташуванні команди.

"Бразильські футболісти Шахтаря не отримують зарплату в нашому клубі. Їхні контракти призупинені до 30 червня 2022 року директивою ФІФА. Ніколині говорив про тих футболістів, які перебувають в оренді в інших клубах. Але у цьому випадку зарплату виплачує не "Шахтар", а клуб, з яким підписано угоду про оренду", — заявив Свиридов.

Нагадаємо, що низка бразильських футболістів "Шахтаря" вирушила до інших клубів, щоб мати ігрову практику. Зокрема, Тете став гравцем французького "Ліона", а Майкон Барберан повернувся на батьківщину, де виступає у складі футбольного клубу "Корінтіанс". Раніше до цієї ж команди перейшов і нападник "гірників" Жуніор Мораєс.

З бразильських футболістів до команди в Туреччині для серії благодійних матчів прибув тільки захисник Марлон.

Раніше Фокус розповідав, що асистент директора з футболу ФК "Шахтар" Карло Ніколіні заявив, що клуб продовжує платити зарплатню бразильським футболістам, які повернулися на батьківщину. За його словами, "Шахтар" намагається утримати гравців, щоб зберегти склад перед виступами у кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА.