УЕФА отстранил российские клубы и сборные от соревнований в сезоне 2022/2023

Российским футболистам запрещено выступать в европейских клубных соревнованиях, а сборная исключена из розыгрыша Лиги Наций УЕФА.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

На Исполкоме УЕФА был принят ряд решений в дополнение к санкциям, принятым к российскому футболу 28 февраля 2022 года. Об этом информирует пресс-служба организации.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

В соответствии с новыми вводными, Россия не будет принимать участия в розыгрыше Лиги Наций УЕФА. Команда автоматически займет четвертое место из четырех во 2-й группе Лиги В и будет понижена в классе.

Также российская сборная была исключена из финальной части женского чемпионата Европы по футболу, а мужская молодежная команда — из отборочного цикла на Евро-2023 (U-21).

Что касается российских клубов, то они не будут принимать участие в еврокубках в сезоне 2022/2023. Для расчета клубного рейтинга ассоциаций на сезон 2022/23 России будет начислено наименьшее количество баллов, набранных ее клубами за последние пять сезонов, а именно 4,333 балла в мужском футболе и 1,750 балла в женском.

Кроме этого, в УЕФА определились с заявкой России на проведение Евро-2028 или Евро-2032. Обе заявки Российского футбольного союза (РФС) на проведение ЕВРО-2028 и ЕВРО-2032 признаны недействительными в соответствии со статьей 16.02 регламента о подаче заявок на финалы и финальные стадии турниров УЕФА. В этом пункте речь идет о том, что страна, которая подает заявку на проведение турнира, не должна причинять потенциальный ущерб УЕФА.

Ранее Фокус рассказывал, что УЕФА может передать Украине квоты России в еврокубках на грядущий сезон. Шансов получить дополнительные гарантированные места немного, поскольку перед Украиной в рейтинге стоит Австрия.