УЕФА может передать Украине квоты России на еврокубках: что это означает (видео)

Шансов получить дополнительные гарантированные места немного, ведь перед Украиной в рейтинге стоит Австрия.

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает передачу Украине квоты России на участие в европейских чемпионатах. Об этом на YouTube-канале KDK сообщил спортивный журналист Сергей Болотников.

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С такой инициативой в связи с вторжением России в Украину выступил украинский спортивный комментатор Игорь Цыганык. По информации Сергея Болотникова, передачу квот украинским клубам футбольные власти сейчас на официальном уровне обсуждают с УЕФА. Это позволит Украине получить гарантированные места в групповых раундах.

"Но, как мне сказали, шансов не очень много, потому что между Россией и нами есть еще Австрия. И если мы Россию выбрасываем из еврокубков, то по идее Австрии должна достаться квота России", — подчеркнул журналист.

Он предположил, что Австрия выступит против передачи квот Украины, вдобавок, Россия может оспаривать такое решение в спортивном арбитражном суде (CAS). Руководство УЕФА уже фактически отстранило российские футбольные команды от еврокубков, но все еще не понимает, как разделить квоты, а потому воздерживается от "резких движений".

Сергей Болотников обратил внимание, что российская квота предусматривает всего одно гарантированное место в Лиге чемпионов и мало отличается от украинской. По его мнению, предоставление льгот Украине выглядит "подачкой" аналогичной проходу на Чемпионат мира без отбора.

"Чисто эмоционально, морально мне это не очень нравится. Если вы мотивируете тем, чтобы у клубов был резон существовать, были деньги — то дайте им просто денег. Для УЕФА большая проблема выделить по несколько миллионов на каждый клуб? Три миллиона на 16 клубов — это 48 миллионов евро. Найти так сложно? Это призовые одного клуба, который вышел в четверть финал Лиги Чемпионов. Если вопрос в деньгах, то решайте вопрос деньгами, а не турнирными манипуляциями", — высказался Сергей Болотников.

В начале апреля президент УЕФА Александр Чеферин заявил, что не планирует прекращать футбольные трансляции в России. По его словам, организация решила сохранить контракты с телевещателями, несмотря на регулярные нарушения и срыв прямых эфиров.

Писали также, что в Украинской премьер-лиге приняли решение досрочно завершить чемпионат Украины по футболу. Клуб "Шахтер" получил первое место и путевку в плей-офф раунд квалификации на Лигу чемпионов УЕФА, а "Динамо" — второе место и выход во 2-й квалификационный раунд.