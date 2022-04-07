"Пока нет причин": президент УЕФА Чеферин не планирует прекращать футбольные трансляции в РФ (видео)

Президент УЕФА не планирует разрывать контракты с российскими телевещателями, несмотря на их систематические нарушения контрактов и срыв прямых трансляций европейских соревнований.

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Руководитель Европейской футбольной ассоциации (УЕФА) Александр Чеферин прокомментировал возможность досрочного расторжения контрактов с российскими телевещателями. Об этом сообщает издание The Independent.

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По словам Чеферина, у него с коллегами был разговор на эту тему из-за неоднократных нарушений российскими вещателями условий договора, однако руководители УЕФА еще не пришли к финальному решению по этому вопросу.

"Да, мы беседовали на этот счет, но пока мы не видим причин для этого. Но ситуация меняется изо дня в день, так что мы посмотрим, что произойдет дальше", — заявил Александер Чеферин на пресс-конференции в четверг.

Он также добавил, что пока рано принимать решение о расторжении контрактов с российскими телеканалами, несмотря на санкции, которые УЕФА и ФИФА уже ввели по отношению к российскому футболу.

[ + – ] Пресс-конференция Александера Чеферина в УЕФА

Напомним, что российские телетрансляторы с началом военного вторжения России в Украину начали избегать появления слова "война" и украинской символики на экранах во время трансляции любых матчей. В частности, во время показа матча "Вест Хэм" — "Севилья", телеканал "Матч ТВ" заменил планы с украинским флагом на трибунах, а вместо празднования победного гола украинцем Андреем Ярмоленко, показал человека, жующего бургер.

Этот же телеканал на 12-й минуте прервал трансляцию матча "Боруссия" (Дортмунд) — "Лейпциг". Причиной тому стали баннеры "Остановите войну" и "Остаемся с Украиной", закрепленные на немецком стадионе "Сигнал Идуна Парк". Комментатор матча экстренно попрощался со зрителями и добавил, что трансляция прерывается "по независящим от нас причинам".