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"Поки що немає причин": президент УЄФА Чеферін не планує припиняти футбольні трансляції у РФ (відео)

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Александер Чеферін УЄФА
Фото: УЕФА | Президент УЄФА Александер Чеферін не бачить проблем у трансляції європейських матчів російськими каналами

Президент УЄФА не планує розривати контракти з російськими телемовниками, попри їхні систематичні порушення контрактів та зрив прямих трансляцій європейських змагань.

Керівник Європейської футбольної асоціації (УЄФА) Александер Чеферін прокоментував можливість дострокового розірвання контрактів із російськими телемовниками. Про це повідомляє видання The Independent.

За словами Чеферіна, в нього з колегами була розмова на цю тему через неодноразові порушення російськими мовниками умов договору, проте керівники УЄФА ще не дійшли фінального рішення з цього питання.

"Так, ми розмовляли з цього приводу, але поки що ми не бачимо причин для цього. Але ситуація змінюється щодня, тому ми подивимося, що відбудеться далі", — заявив Александер Чеферін на пресконференції в четвер.

Він додав, що поки рано приймати рішення про розірвання контрактів з російськими телеканалами, попри санкції, які УЄФА та ФІФА вже ввели проти російського футболу.

Пресконференція Александера Чеферіна в УЄФА

Нагадаємо, що російські телетранслятори від початку військового вторгнення Росії в Україну почали уникати появи слова "війна" та української символіки на екранах під час трансляції будь-яких матчів. Зокрема, під час показу матчу "Вест Гем" — "Севілья", телеканал "Матч ТВ" замінив плани з українським прапором на трибунах, а замість святкування переможного голу українцем Андрієм Ярмоленком показав людину, яка жує бургер.

Цей же телеканал на 12-й хвилині перервав трансляцію матчу "Боруссія" (Дортмунд) — "Лейпциг". Причиною цього стали банери "Зупиніть війну" та "Залишаємося з Україною", закріплені на німецькому стадіоні "Зігналь Ідуна Парк". Коментатор матчу екстрено попрощався з глядачами й додав, що трансляція переривається "з причин, що не залежать від нас".