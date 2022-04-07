"Поки що немає причин": президент УЄФА Чеферін не планує припиняти футбольні трансляції у РФ (відео)

Президент УЄФА не планує розривати контракти з російськими телемовниками, попри їхні систематичні порушення контрактів та зрив прямих трансляцій європейських змагань.

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Керівник Європейської футбольної асоціації (УЄФА) Александер Чеферін прокоментував можливість дострокового розірвання контрактів із російськими телемовниками. Про це повідомляє видання The Independent.

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За словами Чеферіна, в нього з колегами була розмова на цю тему через неодноразові порушення російськими мовниками умов договору, проте керівники УЄФА ще не дійшли фінального рішення з цього питання.

"Так, ми розмовляли з цього приводу, але поки що ми не бачимо причин для цього. Але ситуація змінюється щодня, тому ми подивимося, що відбудеться далі", — заявив Александер Чеферін на пресконференції в четвер.

Він додав, що поки рано приймати рішення про розірвання контрактів з російськими телеканалами, попри санкції, які УЄФА та ФІФА вже ввели проти російського футболу.

[ + – ] Пресконференція Александера Чеферіна в УЄФА

Нагадаємо, що російські телетранслятори від початку військового вторгнення Росії в Україну почали уникати появи слова "війна" та української символіки на екранах під час трансляції будь-яких матчів. Зокрема, під час показу матчу "Вест Гем" — "Севілья", телеканал "Матч ТВ" замінив плани з українським прапором на трибунах, а замість святкування переможного голу українцем Андрієм Ярмоленком показав людину, яка жує бургер.

Цей же телеканал на 12-й хвилині перервав трансляцію матчу "Боруссія" (Дортмунд) — "Лейпциг". Причиною цього стали банери "Зупиніть війну" та "Залишаємося з Україною", закріплені на німецькому стадіоні "Зігналь Ідуна Парк". Коментатор матчу екстрено попрощався з глядачами й додав, що трансляція переривається "з причин, що не залежать від нас".