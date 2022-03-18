Російський телеканал "Матч ТВ" підмінив кадри матчу "Вест Хем" — "Севілья" з Ярмоленком (фото)

Російський транслятор замість святкування голу українського футболіста показав людей, які жують бургер.

Офіційний транслятор матчів Ліги Європи УЄФА в Росії, телеканал "Матч ТВ", не показав у своїй трансляції кадри святкування голу українського півзахисника Андрія Ярмоленка під час матчу "Вест Хем" — "Севілья", повідомляє Depo.ua.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Спорт" в Facebook Підписатись

Режисери трансляції уникали появи українського прапора в кадрі у двох випадках: коли Андрій Ярмоленко вийшов на заміну на 88-й хвилині та коли він забив переможний гол на 112-й хвилині. У першому випадку було показано загальний план трибун стадіону.

[ + – ] Матч ТВ не показав український прапор на трибунах у матчі Вест Хем – Севілья Фото: Скриншот

У другому випадку кадри з українськими вболівальниками на трибунах замінили людей, які їдять бургер.

[ + – ] Українські вболівальники на матчі "Вест Хем" — "Севілья" Фото: Скриншот

[ + – ] Цим кадром "Матч ТВ" замінив український прапор на трибунах Фото: Скриншот

Це не перший випадок, коли російський телеканал "Матч ТВ" уникає українського прапора у своїх ефірах. Раніше керівництво Бундесліги пригрозило російському телетранслятору розривом контракту, якщо не буде використано офіційного логотипу чемпіонату. Його, у свою чергу, оновили, розфарбувавши кольори українського прапора. Але на російському телеканалі продовжили використовувати старий логотип.

Зазначимо, що матч "Вест Хем" — "Севілья" завершився перемогою англійського клубу з рахунком 2:0. Голи за лондонську команду забивали Томаш Соучек та Андрій Ярмоленко. Гол українця став вирішальним, оскільки в першому матчі "Вест Хем" програв "Севільъ" з рахунком 0:1.

Раніше контракти на трансляцію в Росії розірвали керівники англійської Прем'єр-ліги та французької Ліги 1. Керівництво АПЛ заявило, що рішуче засуджує російське військове вторгнення в Україну та ухвалило рішення надіслати матеріальну допомогу для українців у розмірі 1 мільйона фунтів стерлінгів.