Андрій Ярмоленко забив переможний гол у матчі "Вест Гем" — "Севілья" (відео)

Гол українця вивів його клуб у 1/4 фінал Ліги Європи.

У Лондоні відбувся матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА: "Вест Гем" — "Севілья".

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Результат першого матчу робив фаворитом протистояння саме іспанський клуб — команда Хулена Лопетегі здобула домашню перемогу з рахунком 1:0. В Англії їм було достатньо не програти. Але господарі мали свої плани і на 39-й хвилині відкрили рахунок завдяки точному удару Соучека. До кінця основного часу рахунок 1:0 не змінився. Виявляти переможця суперникам довелося у додаткові два тайми по 15 хвилин.

На 112-й хвилині "Вест Гем" провів ще одну атаку, під час якої голкіпер "Севільї" Буну парирував удар із середньої дистанції, але першим на добиванні виявився Андрій Ярмоленко, який відправив м'яч у ворота. Рахунок 2:0 і став фінальним, так українець вивів свою команду до чвертьфіналу Ліги Європи УЄФА.

Ліга Європи УЄФА. 1/8 фіналу. Матч-відповідь.

"Вест Гем" (Англія) — "Севілья" (Іспанія) — 2:0 (перший матч — 0:1)

Голи: 1:0, Соучек, 39; 2:0, Ярмоленко, 112.

Усі учасники 1/4 фіналу Ліги Європи 2021/2022

За підсумками матчів 1/8 фіналу визначились усі учасники 1/4 Ліги Європи. Зазначимо, що Андрій Ярмоленко — не єдиний українець, який зможе зіграти на цій стадії. "Аталанта" українця Руслана Маліновського пройшла німецький "Баєр" (3:2; 1:0) за сумою двох матчів і кваліфікувалася у наступну стадію.

РБ "Лейпциг";

"Рейнджерс";

"Ліон";

"Брага";

"Вест Гем";

"Барселона";

"Аталанта";

"Айнтрахт".

Жеребкування 1/4 фіналу відбудеться у п'ятницю, 18 березня, у штаб-квартирі УЄФА в Ньйоні (Швейцарія). При цьому клуби з однієї країни на стадії чвертьфіналу можуть зіграти одна проти одної. Перші матчі чвертьфіналу Ліги Європи відбудуться 7 квітня, у відповідь — 14 квітня.

Раніше Фокус повідомляв, що Андрій Ярмоленко забив гол у ворота "Астон Вілли" та розплакався, присвятивши свій успіх Україні, яка відбивається від військового вторгнення Росії.