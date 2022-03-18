Андрей Ярмоленко забил победный гол в матче "Вест Хэм" — "Севилья" (видео)

Гол украинца вывел его клуб в 1/4 финала Лиги Европы.

В Лондоне состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги Европы УЕФА: "Вест Хэм" — "Севилья".

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Результат первого матча делал фаворитом противостояния именно испанский клуб — команда Хулена Лопетеги одержала домашнюю победу со счетом 1:0. В Англии им было достаточно не проиграть. Но хозяева имели свои планы и на 39-й минуте открыли счет, благодаря точному удару Соучека. До конца основного времени счет 1:0 не изменился. Выявлять победителя соперникам пришлось в дополнительные два тайма по 15 минут.

На 112-й минуте "Вест Хэм" провел еще одну атаку, в ходе которой голкипер "Севильи" Буну парировал удар со средней дистанции, но первым на добивании оказался Андрей Ярмоленко, который отправил мяч в ворота. Счет 2:0 и стал финальным, таким образом, украинец вывел свою команду в четвертьфинал Лиги Европы УЕФА.

Лига Европы УЕФА. 1/8 финала. Ответный матч.

"Вест Хэм" (Англия) — "Севилья" (Испания) — 2:0 (первый матч — 0:1)

Голы: 1:0, Соучек, 39; 2:0, Ярмоленко, 112.

Все участники 1/4 финала Лиги Европы 2021/2022

По итогам матчей 1/8 финала определились все участники 1/4 Лиги Европы. Отметим, что Андрей Ярмоленко — не единственный украинец, который сможет сыграть на этой стадии. "Аталанта" украинца Руслана Малиновского прошла немецкий "Байер" (3:2; 1:0) по сумме двух матчей и квалифицировалась в следующую стадию.

РБ "Лейпциг"

"Рейнджерс"

"Лион"

"Брага"

"Вест Хэм"

"Барселона"

"Аталанта"

"Айнтрахт"

Жеребьевка 1/4 финала состоится в пятницу, 18 марта в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария). При этом, клубы из одной страны на стадии четвертьфинала могут сыграть друг против друга. Первые матчи четвертьфинала Лиги Европы состоятся 7 апреля, ответные — 14 апреля.

Ранее Фокус сообщал, что Андрей Ярмоленко забил гол в ворота "Астон Виллы" и расплакался, посвятив свой успех Украине, которая отбивается от военного вторжения России.