Российский телеканал "Матч ТВ" подменил кадры матча "Вест Хэм" - "Севилья" с Ярмоленко (фото)

Российский транслятор вместо празднования гола украинского футболиста показал людей, жующих бургер.

Официальный транслятор матчей Лиги Европы УЕФА в России, телеканал "Матч ТВ", не показал в своей трансляции кадры празднования гола украинского полузащитника Андрея Ярмоленко во время матча "Вест Хэм" — "Севилья", сообщает Depo.ua.

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Режиссеры трансляции избегали появления украинского флага в кадре в двух случаях: когда Андрей Ярмоленко вышел на замену на 88-й минуте, и когда он забил победный гол на 112-й минуте. В первом случае был показан общий план трибун стадиона.

[ + – ] Матч ТВ не показал украинский флаг на трибунах в матче Вест Хэм - Севилья Фото: Скриншот

Во втором случае кадры с украинскими болельщиками на трибунах были заменены на людей, которые едят бургер.

[ + – ] Украинские болельщики на матче "Вест Хэм" - "Севилья" Фото: Скриншот

[ + – ] Этим кадром "Матч ТВ" заменил украинский флаг на трибунах Фото: Скриншот

Это не первый случай, когда российский телеканал "Матч ТВ" избегает украинского флага в своих эфирах. Ранее руководство Бундеслиги пригрозило российскому телетранслятору разрывом контракта в случае, если не будет использован официальный логотип чемпионата. Его, в свою очередь, обновили, раскрасив в цвета украинского флага. Но на российском телеканале продолжили использовать старый логотип.

Отметим, что матч "Вест Хэм" — "Севилья" завершился победой английского клуба со счетом 2:0. Голы за лондонскую команду забивали Томаш Соучек и Андрей Ярмоленко. Гол украинца стал решающим, поскольку в первом матче "Вест Хэм" проиграл "Севилье" со счетом 0:1.

Ранее контракты на трансляцию в России разорвали руководители английской Премьер-лиги и французской Лиги 1. Руководство АПЛ заявило, что решительно осуждает российское военное вторжение в Украину и приняло решение отправить материальную помощь для украинцев в размере 1 миллиона фунтов стерлингов.