Российский телеканал "Матч ТВ" подменил кадры матча "Вест Хэм" - "Севилья" с Ярмоленко (фото)
Российский транслятор вместо празднования гола украинского футболиста показал людей, жующих бургер.
Официальный транслятор матчей Лиги Европы УЕФА в России, телеканал "Матч ТВ", не показал в своей трансляции кадры празднования гола украинского полузащитника Андрея Ярмоленко во время матча "Вест Хэм" — "Севилья", сообщает Depo.ua.
Режиссеры трансляции избегали появления украинского флага в кадре в двух случаях: когда Андрей Ярмоленко вышел на замену на 88-й минуте, и когда он забил победный гол на 112-й минуте. В первом случае был показан общий план трибун стадиона.
Во втором случае кадры с украинскими болельщиками на трибунах были заменены на людей, которые едят бургер.
Это не первый случай, когда российский телеканал "Матч ТВ" избегает украинского флага в своих эфирах. Ранее руководство Бундеслиги пригрозило российскому телетранслятору разрывом контракта в случае, если не будет использован официальный логотип чемпионата. Его, в свою очередь, обновили, раскрасив в цвета украинского флага. Но на российском телеканале продолжили использовать старый логотип.
Отметим, что матч "Вест Хэм" — "Севилья" завершился победой английского клуба со счетом 2:0. Голы за лондонскую команду забивали Томаш Соучек и Андрей Ярмоленко. Гол украинца стал решающим, поскольку в первом матче "Вест Хэм" проиграл "Севилье" со счетом 0:1.
Ранее контракты на трансляцию в России разорвали руководители английской Премьер-лиги и французской Лиги 1. Руководство АПЛ заявило, что решительно осуждает российское военное вторжение в Украину и приняло решение отправить материальную помощь для украинцев в размере 1 миллиона фунтов стерлингов.