У Росії перервали трансляцію матчу Бундесліги через банери на підтримку України

Телеканал "Матч ТВ" здійснив безпрецедентний вчинок, достроково завершивши трансляцію матчу "Борусія" (Дортмунд) — "Лейпциг".

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Трансляцію матчу 28-го туру чемпіонату Німеччини з футболу "Боруссія" (Дортмунд) — "Лейпциг" на російському телеканалі "Матч ТВ" було перервано на 13-й хвилині, повідомляє ТСН.

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Матч був показаний на каналі "Матч ТВ! Футбол 3" та тривав до 13-ї хвилини. Тоді в кадр потрапили банери "Stand With Ukraine" та "Stop War". Коментатор матчу Ігор Китманов заявив, що трансляцію буде перервано "з незалежних від нас причин" і додав, що у Бундеслізі вирішили не дотримуватися правила "футбол поза політикою".

[ + – ] Фрагмент із трансляції матчу "Боруссія" (Дортмунд) — РБ "Лейпциг" Фото: ТСН

Бундесліга від початку російського військового вторгнення в Україну підтримує нашу країну різними акціями. Раніше керівництвом ліги було ухвалено рішення оновити логотип: тимчасово зображення лого німецького чемпіонату було пофарбоване у синьо-жовті кольори. До речі, на "Матч ТВ" тоді відмовилися використати оновлену айдентику, пустивши трансляцію матчів зі старим логотипом. Бундесліга погрожувала розривом контракту через відмову виконувати зобов'язання.

Зазначимо, що це не перший випадок, коли російський телеканал "Матч ТВ" займався маніпуляціями з прямими трансляціями. Зокрема, Фокус розповідав, як режисери трансляції матчу "Вест Хем" — "Севілья" замінили плани з трибунами, де майорів український прапор після гола Андрія Ярмоленка. Замість цих кадрів було показано людину, яка жує бургер.

Нагадаємо, що цього тижня телеканал "Матч ТВ" потрапив у ще один скандал: ведучий Антон Анісімов назвав збірну Польщі з футболу "мерзкими тварями" та побажав їм провалу на чемпіонаті світу в Катарі. Збірна Польщі у вирішальному матчі кваліфікації обіграла команду Швеції та вийшла у фінальну частину ЧС-2022, який відбудеться у листопаді-грудні поточного року.