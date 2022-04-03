В России прервали трансляцию матча Бундеслиги из-за баннеров в поддержку Украины

Телеканал "Матч ТВ" совершил беспрецедентный поступок, досрочно завершив трансляцию матча "Боруссия" (Дортмунд) — "Лейпциг".

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Трансляция матча 28-го тура чемпионата Германии по футболу "Боруссия" (Дортмунд) — "Лейпциг" на российском телеканале "Матч ТВ" была прервана на 13-й минуте, сообщает ТСН.

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Матч был показан на канале "Матч ТВ! Футбол 3" и продлился до 13-й минуты. Тогда в кадр попали баннеры "Stand With Ukraine" и "Stop War". Комментатор матча Игорь Кытманов заявил, что трансляция будет прервана "по независящим от нас причинам" и добавил, что в Бундеслиге решили не придерживаться правила "футбол вне политики".

[ + – ] Фрагмент из трансляции матча "Боруссия" (Дортмунд) - РБ "Лейпциг" Фото: ТСН

Бундеслига с самого начала российского военного вторжения в Украину поддерживает нашу страну различными акциями. Ранее руководством лиги было принято решение обновить логотип: временно изображение лого немецкого чемпионата было окрашено в сине-желтые цвета. К слову, на "Матч ТВ" тогда отказались использовать обновленную айдентику, пустив трансляцию матчей со старым логотипом. Бундеслига пригрозила разрывом контракта из-за отказа исполнять обязательства.

Отметим, что это не первый случай, когда российский телеканал "Матч ТВ" занимался манипуляциями с прямыми трансляциями. В частности, Фокус рассказывал, как режиссеры трансляции матча "Вест Хэм" — "Севилья" заменили планы с трибунами, где развевался украинский флаг после гола Андрея Ярмоленко. Вместо этих кадров был показан человек, жующий бургер.

Напомним, что на текущей неделе телеканал "Матч ТВ" попал в еще один скандал: ведущий Антон Анисимов назвал сборную Польши по футболу "мерзкими тварями" и пожелал им провала на чемпионате мира в Катаре. Сборная Польши в решающем матче квалификации обыграла команду Швеции и вышла в финальную часть ЧМ-2022, который состоится в ноябре-декабре текущего года.