УЄФА може передати Україні квоти Росії на єврокубках: що це означає (відео)

Шансів отримати додаткові гарантовані місця небагато, адже перед Україною в рейтингу стоїть Австрія.

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Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) розглядає передачу Україні квоти Росії на участь у європейських чемпіонатах. Про це на YouTube-каналі KDK повідомив спортивний журналіст Сергій Болотніков.

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Із такою ініціативою у зв'язку зі вторгненням Росії в Україну виступив український спортивний коментатор Ігор Циганик. За інформацією Сергія Болотнікова, передачу квот українським клубам футбольна влада зараз на офіційному рівні обговорює з УЄФА. Це дозволить Україні отримати гарантовані місця в групових раундах.

"Але, як мені сказали, шансів не дуже багато, тому що між Росією та нами є ще Австрія. І якщо ми Росію викидаємо з єврокубків, то, виходить, Австрії має дістатися квота Росії", — підкреслив журналіст.

Він припустив, що Австрія виступить проти передачі квот України, до того ж Росія може заперечувати таке рішення в спортивному арбітражному суді (CAS). Керівництво УЄФА вже фактично відсторонило російські футбольні команди від єврокубків, але все ще не розуміє, як поділити квоти, а тому утримується від "різких рухів".

Сергій Болотніков звернув увагу, що російська квота передбачає лише одне гарантоване місце в Лізі чемпіонів і мало відрізняється від української. На його думку, надання пільг Україні виглядає "подачкою", аналогічною до проходу на Чемпіонат світу без відбору.

"Чисто емоційно, морально мені це не дуже подобається. Якщо ви мотивуєте тим, щоб у клубів був сенс існувати, були гроші — то дайте їм просто грошей. Для УЄФА велика проблема виділити по кілька мільйонів на кожен клуб? Три мільйони на 16 клубів — це 48 мільйонів євро. Знайти так складно? Це призові одного клубу, який вийшов у чверть фінал Ліги Чемпіонів. Якщо питання в грошах, то вирішуйте питання грошима, а не турнірними маніпуляціями", — висловився Сергій Болотніков.

На початку квітня президент УЄФА Александр Чеферін заявив, що не планує припиняти футбольні трансляції в Росії. За його словами, організація вирішила зберегти контракти з телемовниками, незважаючи на регулярні порушення та зрив прямих ефірів.

Писали також, що в Українській прем'єр-лізі вирішили достроково завершити чемпіонат України з футболу. Клуб "Шахтар" отримав перше місце та путівку в плей-оф раунду кваліфікації на Лігу чемпіонів УЄФА, а "Динамо" — друге місце та вихід у 2-ий кваліфікаційний раунд.