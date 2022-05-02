УЄФА усунула російські клуби та збірні від змагань у сезоні 2022/2023

Російським футболістам заборонено виступати у європейських клубних змаганнях, а збірна виключена із розіграшу Ліги Націй УЄФА.

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На Виконкомі УЄФА ухвалили низку рішень на додаток до санкцій, ухвалених до російського футболу 28 лютого 2022 року. Про це повідомляє пресслужба організації.

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Відповідно до нових вступних, Росія не братиме участі в розіграші Ліги Націй УЄФА. Команда автоматично займе четверте місце з чотирьох у 2-й групі Ліги В та буде знижена у класі.

Також російську збірну виключили з фінальної частини жіночого чемпіонату Європи з футболу, а чоловічу молодіжну команду — з відбіркового циклу на Євро-2023 (U-21).

Щодо російських клубів, то вони не братимуть участі в єврокубках у сезоні 2022/2023. Для розрахунку клубного рейтингу асоціацій на сезон 2022/23 Росії буде нараховано найменшу кількість балів, набраних її клубами за останні п'ять сезонів, а саме 4,333 бала у чоловічому футболі та 1,750 бала у жіночому.

Крім цього, в УЄФА визначилися із заявкою Росії на проведення Євро-2028 чи Євро-2032. Обидві заявки Російського футбольного союзу (РФС) на проведення ЄВРО-2028 та ЄВРО-2032 визнані недійсними відповідно до статті 16.02 регламенту про подання заявок на фінали та фінальні стадії турнірів УЄФА. У цьому пункті йдеться про те, що країна, яка подає заявку на проведення турніру, не повинна завдавати потенційних збитків УЄФА.

Раніше Фокус розповідав, що УЄФА може передати Україні квоти Росії у єврокубках на наступний сезон. Шансів отримати додаткові гарантовані місця небагато, оскільки перед Україною у рейтингу стоїть Австрія.