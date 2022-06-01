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Первый министр Шотландии Никола Стерджен будет болеть за Украину

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Футболисты сборной Украины
Фото: Goal | Футболисты сборной Украины.

Руководитель страны перед матчем сказала, что, независимо от того, насколько сильно шотландцы хотят добиться победы, Украина все равно будет в сердце каждого.

В среду, 1 июля, на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго состоится матч сборных Украины и Шотландии по футболу за право продолжить борьбу за путевку на Чемпионат Мира в Катаре 2022. Победа позволит шотландцам оказаться в шаге от первого попадания на Чемпионат мира за последние 24 года, а для Украины в этой встрече, конечно, больше нефутбольного подтекста, чем у оппонента. Об этом сообщает портал Goal.

Матч изначально должен был быть сыгран в марте, но его перенесли из-за масштабного вторжения российской армии в Украину.

Команда Александра Петракова будет играть примерно для 44 миллионов украинцев, которым футбол позволит хотя бы на время отвлечься от ежедневных ужасов войны.

Шотландские болельщики в знак солидарности договорились петь гимн Украины вместе с гостевым сектором. По словам босса шотландцев Стива Кларка, его игроки и тренерский персонал заранее обсудили, что будут аплодировать во время исполнения украинского гимна из уважения к пострадавшим от войны.

Александр Зинченко

Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко на пресс-конференции в преддверии матча в слезах вспоминал разговор с украинскими детьми, которые не понимают, что происходит, но мечтают только о том, чтобы война закончилась как можно быстрее. Зинченко сказал, что украинская команда мечтает поехать на Кубок Мира, чтобы подарить эмоции украинцам в это непростое время.

Первый министр Шотландии Никола Стерджен

Первый министр Шотландии Никола Стерджен, стержне,
Первый министр Шотландии Никола Стерджен

Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что, независимо от того, насколько сильно шотландцы хотят добиться победы, Украина останется у каждого в сердце.

"Я буду сегодня там поддерживать Шотландию. Хочу чтобы Шотландия выиграла и попала на Кубок мира <…> Но независимо от того, как сильно мы поддерживаем Шотландию, наши сердца будут и с Украиной. Если на Кубок мира выйдет Украина, я буду за нее болеть", — сказал первый министр.

Бывший нападающий сборной Шотландии Алли Маккойст призвал местных фанатов продемонстрировать уважение гостям. Он рассчитывает, что публика на трибунах будет достаточно благоразумной, чтобы понять, что в мире случаются более важные события, чем футбольные матчи.

Андрей Шевченко

По словам бывшего футболиста сборной Украины Андрея Шевченко, для жителей Украины полуфинальный матч против Шотландии — намного больше, чем просто футбол.

"Матч с Шотландией — это надежда для нашей страны. Для Украины очень важно попасть на Кубок мира сейчас. Мотивация огромная, думаю, мы должны отбросить результат и сосредоточиться только на игре, — отметил экс-нападающий "Челси", который на прошлогоднем Евро сам тренировал сборную. — Нам нужно играть для фанатов, для всей Украины, для тех, кто остается дома, для тех, кто защищает нашу страну и тех, кому из нее пришлось уехать".

Для Украины футбольный Кубок мира в Катаре может быть уже вторым после обретения независимости в 1991 году. Победитель этой пары в воскресенье сыграет с Уэльсом, в той встрече и определится последний участник катарского чемпионата.

Шевченко, забивший 48 голов в 111 матчах за сборную, перед матчем выражал уверенность, что Украине по силам обыграть и Уэльс в последующем матче и квалифицироваться на Кубок мира.

Александр Петраков

Главный тренер украинцев перед игрой заявлял, что его подопечные очень мотивированы, и что футболистов не нужно как-то дополнительно настраивать, поскольку они опытные и все прекрасно понимают.

Однако подготовка была непростой. Пришлось тренироваться за пределами Украины. Игровая практика была только у легионеров, выступающие же в домашнем чемпионате остались без нее. Были только выставочные матчи за клубы, и затем — месяц тренировок в Словении. Это стало возможным только после того, как игрокам "Динамо" Киев и донецкого "Шахтера" предоставили специальное разрешение на выезд из страны для участия в товарищеских поединках, все собранные средства от которых пошли в помощь пострадавшим от войны. Это были матчи в Хорватии, Германии и Италии, однако физическая форма игроков все же остается очень далекой от уровня, необходимого для международных соревнований.

Солдаты ВСУ много говорят о футболе

Об этом рассказал Артем Федецкий, бывший игрок сборной Украины, который вступил в территориальную оборону сразу же после российского вторжения.

"Я был в горячих точках. Солдаты там много говорят о футболе, — сказал он. — Они хотят, чтобы наша команда попала на Кубок мира. Это было их мечтой". Экс-футболист "Днепра" также выразил уверенность в том, что Петракову удастся настроить команду, несмотря на все сложности, связанные с подготовкой.

Ранее Фокус сообщал, что "Ливерпуль" посвятил финальный матч Лиги Чемпионов против "Реала" украинскому народу. А наставник "красных" Юрген Клопп высказался в поддержку УЕФА, которое решило перенести финальный матч из Санкт-Петербурга в Париж.