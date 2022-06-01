Первый министр Шотландии Никола Стерджен будет болеть за Украину

Руководитель страны перед матчем сказала, что, независимо от того, насколько сильно шотландцы хотят добиться победы, Украина все равно будет в сердце каждого.

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В среду, 1 июля, на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго состоится матч сборных Украины и Шотландии по футболу за право продолжить борьбу за путевку на Чемпионат Мира в Катаре 2022. Победа позволит шотландцам оказаться в шаге от первого попадания на Чемпионат мира за последние 24 года, а для Украины в этой встрече, конечно, больше нефутбольного подтекста, чем у оппонента. Об этом сообщает портал Goal.

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Матч изначально должен был быть сыгран в марте, но его перенесли из-за масштабного вторжения российской армии в Украину.

Команда Александра Петракова будет играть примерно для 44 миллионов украинцев, которым футбол позволит хотя бы на время отвлечься от ежедневных ужасов войны.

Шотландские болельщики в знак солидарности договорились петь гимн Украины вместе с гостевым сектором. По словам босса шотландцев Стива Кларка, его игроки и тренерский персонал заранее обсудили, что будут аплодировать во время исполнения украинского гимна из уважения к пострадавшим от войны.

Александр Зинченко

Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко на пресс-конференции в преддверии матча в слезах вспоминал разговор с украинскими детьми, которые не понимают, что происходит, но мечтают только о том, чтобы война закончилась как можно быстрее. Зинченко сказал, что украинская команда мечтает поехать на Кубок Мира, чтобы подарить эмоции украинцам в это непростое время.

Первый министр Шотландии Никола Стерджен

[ + – ] Первый министр Шотландии Никола Стерджен

Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что, независимо от того, насколько сильно шотландцы хотят добиться победы, Украина останется у каждого в сердце.

"Я буду сегодня там поддерживать Шотландию. Хочу чтобы Шотландия выиграла и попала на Кубок мира <…> Но независимо от того, как сильно мы поддерживаем Шотландию, наши сердца будут и с Украиной. Если на Кубок мира выйдет Украина, я буду за нее болеть", — сказал первый министр.

Бывший нападающий сборной Шотландии Алли Маккойст призвал местных фанатов продемонстрировать уважение гостям. Он рассчитывает, что публика на трибунах будет достаточно благоразумной, чтобы понять, что в мире случаются более важные события, чем футбольные матчи.

Андрей Шевченко

По словам бывшего футболиста сборной Украины Андрея Шевченко, для жителей Украины полуфинальный матч против Шотландии — намного больше, чем просто футбол.

"Матч с Шотландией — это надежда для нашей страны. Для Украины очень важно попасть на Кубок мира сейчас. Мотивация огромная, думаю, мы должны отбросить результат и сосредоточиться только на игре, — отметил экс-нападающий "Челси", который на прошлогоднем Евро сам тренировал сборную. — Нам нужно играть для фанатов, для всей Украины, для тех, кто остается дома, для тех, кто защищает нашу страну и тех, кому из нее пришлось уехать".

Для Украины футбольный Кубок мира в Катаре может быть уже вторым после обретения независимости в 1991 году. Победитель этой пары в воскресенье сыграет с Уэльсом, в той встрече и определится последний участник катарского чемпионата.

Шевченко, забивший 48 голов в 111 матчах за сборную, перед матчем выражал уверенность, что Украине по силам обыграть и Уэльс в последующем матче и квалифицироваться на Кубок мира.

Александр Петраков

Главный тренер украинцев перед игрой заявлял, что его подопечные очень мотивированы, и что футболистов не нужно как-то дополнительно настраивать, поскольку они опытные и все прекрасно понимают.

Однако подготовка была непростой. Пришлось тренироваться за пределами Украины. Игровая практика была только у легионеров, выступающие же в домашнем чемпионате остались без нее. Были только выставочные матчи за клубы, и затем — месяц тренировок в Словении. Это стало возможным только после того, как игрокам "Динамо" Киев и донецкого "Шахтера" предоставили специальное разрешение на выезд из страны для участия в товарищеских поединках, все собранные средства от которых пошли в помощь пострадавшим от войны. Это были матчи в Хорватии, Германии и Италии, однако физическая форма игроков все же остается очень далекой от уровня, необходимого для международных соревнований.

Солдаты ВСУ много говорят о футболе

Об этом рассказал Артем Федецкий, бывший игрок сборной Украины, который вступил в территориальную оборону сразу же после российского вторжения.

"Я был в горячих точках. Солдаты там много говорят о футболе, — сказал он. — Они хотят, чтобы наша команда попала на Кубок мира. Это было их мечтой". Экс-футболист "Днепра" также выразил уверенность в том, что Петракову удастся настроить команду, несмотря на все сложности, связанные с подготовкой.

Ранее Фокус сообщал, что "Ливерпуль" посвятил финальный матч Лиги Чемпионов против "Реала" украинскому народу. А наставник "красных" Юрген Клопп высказался в поддержку УЕФА, которое решило перенести финальный матч из Санкт-Петербурга в Париж.