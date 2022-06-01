Перший міністр Шотландії Нікола Стерджен вболіватиме за Україну

Керівник країни перед матчем сказала, що, незалежно від того, наскільки сильно шотландці хочуть здобути перемогу, Україна все одно буде в серці кожного.

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У середу, 1 липня, на стадіоні "Хемпден Парк" у Глазго відбудеться матч збірних України та Шотландії з футболу за право продовжити боротьбу за путівку на Чемпіонат Світу в Катарі 2022. Перемога дозволить шотландцям опинитися за крок від першого влучення на Чемпіонат світу року, а для України в цій зустрічі, звісно, більше нефутбольного підтексту, ніж в опонента. Про це повідомляє портал Goal.

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Матч спочатку мали зіграти в березні, але його перенесли через масштабне вторгнення російської армії в Україну.

Команда Олександра Петракова гратиме приблизно для 44 мільйонів українців, яким футбол дозволить хоча б на якийсь час відірватися від щоденних жахів війни.

Шотландські вболівальники на знак солідарності домовилися співати гімн України разом із гостьовим сектором. За словами боса шотландців, Стіва Кларка, його гравці та тренерський персонал заздалегідь обговорили, що аплодуватимуть під час виконання українського гімну з поваги до постраждалих від війни.

Олександр Зінченко

Захисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко на пресконференції напередодні матчу у сльозах згадував розмову з українськими дітьми, які не розуміють, що відбувається, але мріють лише про те, щоб війна закінчилася якнайшвидше. Зінченко сказав, що українська команда мріє поїхати на Кубок Світу, щоб подарувати емоції українцям у цей непростий час.

Перший міністр Шотландії Нікола Стерджен

[ + – ] Перший міністр Шотландії Нікола Стерджен

Перший міністр Шотландії Нікола Стерджен заявила, що, незалежно від того, наскільки сильно шотландці хочуть здобути перемогу, Україна залишиться в кожного в серці.

"Я буду сьогодні там підтримувати Шотландію. Хочу, щоб Шотландія виграла і потрапила на Кубок світу <…> Але незалежно від того, як сильно ми підтримуємо Шотландію, наші серця будуть і з Україною. Якщо на Кубок світу вийде Україна, я буду за неї вболівати", — сказав перший міністр.

Колишній нападник збірної Шотландії Аллі МакКойст закликав місцевих фанатів продемонструвати повагу гостям. Він розраховує, що публіка на трибунах буде досить розсудливою, щоб зрозуміти, що у світі трапляються важливіші події, ніж футбольні матчі.

Андрій Шевченко

За словами колишнього футболіста збірної України Андрія Шевченка, для українців півфінальний матч проти Шотландії — набагато більше, ніж просто футбол.

"Матч із Шотландією — це надія для нашої країни. Для України дуже важливо потрапити на Кубок світу зараз. Мотивація величезна, гадаю, ми маємо відкинути результат і зосередитися лише на грі, — зазначив екснападник "Челсі", який на торішньому Євро сам тренував збірну. — Нам потрібно грати для фанатів, для всієї України, для тих, хто залишається вдома, для тих, хто захищає нашу країну і тих, кому з неї довелося виїхати".

Для України футбольний Кубок світу в Катарі може бути вже другим після здобуття незалежності 1991 року. Переможець цієї пари в неділю зіграє з Уельсом, у тій зустрічі й визначиться останній учасник катарського чемпіонату.

Шевченко, який забив 48 голів у 111 матчах за збірну, перед матчем висловлював упевненість, що Україні під силу обіграти й Уельс у наступному матчі та кваліфікуватися на Кубок світу.

Олександр Петраков

Головний тренер українців перед грою заявляв, що його підопічні дуже мотивовані, і що футболістів не потрібно якось додатково налаштовувати, оскільки вони досвідчені та все чудово розуміють.

Проте підготовка була непростою. Довелося тренуватись за межами України. Ігрова практика була лише в легіонерів, а гравці в домашньому чемпіонаті залишилися без неї. Були лише виставкові матчі за клуби, а потім місяць тренувань у Словенії. Це стало можливим лише після того, як гравцям "Динамо" Київ та донецького "Шахтаря" надали спеціальний дозвіл на виїзд із країни для участі у товариських поєдинках, усі зібрані кошти від яких пішли на допомогу постраждалим від війни. Це були матчі в Хорватії, Німеччині та Італії, проте фізична форма гравців все ж таки залишається дуже далекою від рівня, необхідного для міжнародних змагань.

Солдати ЗСУ багато говорять про футбол

Про це розповів Артем Федецький, колишній гравець збірної України, який вступив у територіальну оборону одразу після російського вторгнення.

"Я був у гарячих точках. Солдати там багато говорять про футбол, — сказав він. — Вони хочуть, щоб наша команда потрапила на Кубок світу. Це було їхньою мрією". Ексфутболіст "Дніпра" також висловив упевненість у тому, що Петракову вдасться налаштувати команду, попри всі складнощі, пов'язані із підготовкою.

Раніше Фокус повідомляв, що Ліверпуль присвятив фінальний матч Ліги Чемпіонів проти "Реала" українському народу. А наставник "червоних" Юрген Клопп висловився за підтримку УЄФА, яке вирішило перенести фінальний матч із Санкт-Петербурга до Парижа.