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"Війна все ще триває": "Ліверпуль" присвятить фінал ЛЧ проти "Реала" народу України

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Фото: ФК Ліверпуль | "Ліверпуль" присвятить гру Україні

Наставник "червоних" Юрген Клопп підтримав рішення УЄФА перенести фінальний матч із Санкт-Петербурга до Парижа.

Головний тренер "Ліверпуля" Юрген Клопп заявив, що сьогоднішня гра його команди у фіналі Ліги чемпіонів проти мадридського "Реала" присвячена мешканцям України. Про це він сказав під час пресконференції напередодні поєдинку в п'ятницю, 27 травня, повідомляє Daily Mail.

Клопп підтримав рішення УЄФА про перенесення фінального матчу Ліги чемпіонів зі стадіону "Газпром Арена" у Санкт-Петербурзі на паризький "Стад де Франс" на тлі повномасштабного вторгнення РФ до України.

"Я радий, що гра відбудеться з тисячі причин. Війна все ще триває, і ми повинні думати про це. Гра таки відбудеться, і не в Санкт-Петербурзі — це правильне посилання. Ми граємо цю гру для мешканців України".

Сьогодні "Ліверпуль" може стати володарем кубка Ліги чемпіонів уже 7-й раз. Цього сезону британській команді вдалося завоювати Кубок Англійської футбольної ліги та Кубок Англії. Водночас "червоні" поступилися титулом чемпіона "Прем'єр-ліги" "Манчестер сіті" — розрив між командами в турнірній таблиці після всіх матчів становив 1 очко.

Щодо мадридського "Реала", то команда стала володарем Суперкубка Іспанії та кубка Прімери.

Зазначимо, що сьогоднішня гра "Ліверпуля" проти "Реала" буде матчем-реваншем фіналу 2018 року, який пройшов у Києві. Іспанці здолали британців з рахунком 3:1, здобувши свій 13-й титул ЛЧ.

На м'ячі фіналу Ліги чемпіонів напишуть слово "мир" українською та англійською мовами.

М'яч фіналу ЛЧ
М'яч фіналу ЛЧ 21/22

Трансляція фіналу Ліги чемпіонів пройде сьогодні на платформах MEGOGO та Volia TV, початок матчу о 22:00.

Нагадаємо, УЄФА усунув російські клуби та збірну від змагань у сезоні 2022/2023.

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