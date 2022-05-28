"Война все еще идет": "Ливерпуль" посвятит финал ЛЧ против "Реала" народу Украины

Наставник "красных" Юрген Клопп поддержал решение УЕФА перенести финальный матч из Санкт-Петербурга в Париж.

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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что сегодня игра его команды в финале Лиги чемпионов против мадридского "Реала" будет посвящена жителям Украины. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции накануне поединка в пятницу, 27 мая, передает Daily Mail.

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Клопп поддержал решение УЕФА о переносе финального матча Лиги чемпионов со стадиона "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге на парижский "Стад де Франс" в свете полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Я рад, что игра состоится по тысяче причин. Война все еще продолжается, и мы должны думать об этом. Игра все-таки состоится, и не в Санкт-Петербурге — это правильный посыл. Мы играем эту игру для жителей Украины".

Сегодня "Ливерпуль" может стать обладателем кубка Лиги чемпионов уже в 7-й раз. В этом сезоне британской команде удалось завоевать Кубок Английской футбольной лиги и Кубок Англии. При этом "красные" уступили титул чемпиона "Премьер-лиги" "Манчестер сити" — разрыв между командами в турнирной таблице после всех матчей составил 1 очко.

Что касается мадридского "Реала", то команда стала обладателем Суперкубка Испании и кубка Примеры.

Отметим, что сегодняшняя игра "Ливерпуля" против "Реала" будет матчем-реваншем финала 2018 года, который прошел в Киеве. Испанцы одолели британцев со счетом 3:1, завоевав свой 13-й титул ЛЧ.

На мяче финала Лиги чемпионов будет написано слово "мир" на украинском и английском языках.

[ + – ] Мяч финала ЛЧ 21/22

Трансляция финала Лиги чемпионов пройдет сегодня на платформах MEGOGO и Volia TV, начало матча в 22:00.

Напомним, УЕФА отстранил российские клубы и сборную от соревнований в сезоне 2022/2023.

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