Слабая оборона соперника и подарок от ВСУ: что поможет сборной Украины в матче против Уэльса
Уэльс 64 года не играл на чемпионатах мира по футболу — дольше только Индонезия и Куба. Для Украины же поездка на Кубок мира в Катар может стать уже второй по счету.
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В воскресенье, 5 июня, в 19:00 по киевскому времени в столице Уэльса Кардиффе состоится матч за выход на Чемпионат мира-2022. Прямая трнасляция на каналах Индиго TV и Футбол 1, а также платформа Oll.tv.
Для Украины катарский чемпионат может стать уже вторым после обретения независимости. В 2006-м в Германии украинская сборная пробилась в четвертьфинал, в котором уступила будущему чемпиону — итальянцам. В свою очередь, соперники украинской сборной, валлийцы, попытаются пробиться на свой первый Кубок мира с 1958 года. Об этом сообщает BBC.
Сборная Украины попытается порадовать болельщиков и отвлечь их от повседневных ужасов войны. Соперники украинских футболистов в данном случае с ними солидарны.
"Мы понимаем, что в Украине происходят чудовищные события. Наши сердца с украинскими детьми и семьями", — сказал накануне матча капитан сборной Уэльса Гарет Бэйл. По его словам, сборная Уэльса мотивирована на этот матч — единственный, который отделяет команду от поездки на Кубок мира.
Золотая эра валлийского футбола
"Это будет сложная игра, против сложной команды, мы их уважаем. Но на карту поставлено все. Все хотят сыграть на чемпионате, и я — не исключение", — говорит Бэйл.
Уэльс 64 года не был на главном футбольном форуме — дольше туда не попадали только две футбольные сборные: Индонезия и Куба. Но сейчас валлийский футбол переживает свою золотую эпоху. В 2016 году сборная впервые за 58 лет пробилась на крупный турнир — чемпионат Европы во Франции, где дошла до полуфинала. Дальше последовал еще один успех — квалификация на Евро 2020.
Сложности подготовки сборной Украины
Из-за военных действий у большинства футболистов сборной Украины, по сути, не было игровой практики. В отличие от легионеров, игроки УПЛ играли только выставочные матчи с европейскими клубами, а собранные средства шли на благотворительность. Более того, во время подготовки для сборной даже не нашли спарринг-партнера. Сборная Конго решила не ехать в Словению на товарищеский матч.
Несмотря на все сложности подготовки к международному матчу, в первом плей-офф Украина на выезде обыграла Шотландии, показав достаточно содержательную игру.
Сборная Украины получила подарок от военных
Перед матчем в Кардиффе тренер главной команды страны Александр Петраков сказал, что футболисты попросили у военных флаг, чтобы повесить его в своей раздевалке.
"Украина в очень сложном положении, и не каждый может сейчас смотреть футбол, но мы попытаемся сконцентрироваться и хорошо сыграть", — пообещал Петраков.
В Глазго Украину поддерживали 3,5 тыс. болельщиков, в Кардиффе на трибунах будут еще и 100 украинских беженцев, которым местные власти выделили бесплатные билеты.
Свой предыдущий матч сборная Уэльса проиграла. Это была товарищеская встреча с Польшей, в которой, к слову, не играли главные звезды — Бэйл, который забил оба мяча в ворота Австрии в первом плей-офф, и Аарон Рэмзи из "Ювентуса".
Пробиваемая оборона: что можно использовать в матче Уэльс – Украина
Главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков хотя и отмечает, что сборной по традиции не удается в равной степени успешно отыграть несколько поединков кряду, все же считает, что Уэльс Украине по зубам, независимо от того, выйдет ли на поле ее капитан Гарет Бэйл или нет.
"Схожая с Шотландией британская сборная, играющая по той же схеме, только чуть сильнее по индивидуальностям, но с абсолютно пробиваемой обороной, — отмечает Франков. — Вижу в этом серьезный наш козырь, лишь бы ребята сохранили относительную свежесть".
Вместе с тем эксперт отмечает, что ротация состава маловероятна, поскольку "ротировать" особо некем.
"Что касается их нападения, то главное, чтоб никто не нервничал сверх всякой меры, а если и нервничал, то держал бы это глубоко внутри <…> Ну и святое: ребята, отступать некуда, позади Украина!" — написал журналист, отметив, что при таком же контроле мяча, который был в матче против шотландцев, можно рассчитывать на положительный исход и в Кардиффе.
Матч состоится 5 июня на стадионе "Миллениум" в Кардиффе в 19.00 по Киеву.
Ранее Фокус сообщал, что в первом плей-офф Чемпионата мира-2022: Украина обыграла Шотландию со счетом 3:1.
Британские комментаторы выделили атакующую линию украинской сборной. В частности — первый гол Андрея Ярмоленко, уже экс-футболиста "Вест Хэма", у которого было лишь несколько секунд, чтобы принять верное решение и перебросить мяч через шотландского кипера.
Голевую передачу записал на своей счет Руслан Малиновский, выступающий за "Аталанту" из Бергамо. Второй гол забил нападающий лиссабонской "Бенфики" Роман Яремчук — головой из пределов вратарской площади после флангового навеса, а третий уже под занавес встречи в контратаке провел форвард "Днепра" Артем Довбик.