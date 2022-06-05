Слабая оборона соперника и подарок от ВСУ: что поможет сборной Украины в матче против Уэльса

Уэльс 64 года не играл на чемпионатах мира по футболу — дольше только Индонезия и Куба. Для Украины же поездка на Кубок мира в Катар может стать уже второй по счету.

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В воскресенье, 5 июня, в 19:00 по киевскому времени в столице Уэльса Кардиффе состоится матч за выход на Чемпионат мира-2022. Прямая трнасляция на каналах Индиго TV и Футбол 1, а также платформа Oll.tv.

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Для Украины катарский чемпионат может стать уже вторым после обретения независимости. В 2006-м в Германии украинская сборная пробилась в четвертьфинал, в котором уступила будущему чемпиону — итальянцам. В свою очередь, соперники украинской сборной, валлийцы, попытаются пробиться на свой первый Кубок мира с 1958 года. Об этом сообщает BBC.

Сборная Украины попытается порадовать болельщиков и отвлечь их от повседневных ужасов войны. Соперники украинских футболистов в данном случае с ними солидарны.

"Мы понимаем, что в Украине происходят чудовищные события. Наши сердца с украинскими детьми и семьями", — сказал накануне матча капитан сборной Уэльса Гарет Бэйл. По его словам, сборная Уэльса мотивирована на этот матч — единственный, который отделяет команду от поездки на Кубок мира.

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Золотая эра валлийского футбола

"Это будет сложная игра, против сложной команды, мы их уважаем. Но на карту поставлено все. Все хотят сыграть на чемпионате, и я — не исключение", — говорит Бэйл.

Уэльс 64 года не был на главном футбольном форуме — дольше туда не попадали только две футбольные сборные: Индонезия и Куба. Но сейчас валлийский футбол переживает свою золотую эпоху. В 2016 году сборная впервые за 58 лет пробилась на крупный турнир — чемпионат Европы во Франции, где дошла до полуфинала. Дальше последовал еще один успех — квалификация на Евро 2020.

Сложности подготовки сборной Украины

Из-за военных действий у большинства футболистов сборной Украины, по сути, не было игровой практики. В отличие от легионеров, игроки УПЛ играли только выставочные матчи с европейскими клубами, а собранные средства шли на благотворительность. Более того, во время подготовки для сборной даже не нашли спарринг-партнера. Сборная Конго решила не ехать в Словению на товарищеский матч.

Несмотря на все сложности подготовки к международному матчу, в первом плей-офф Украина на выезде обыграла Шотландии, показав достаточно содержательную игру.

[ + – ] Обзор матча Украина — Шотландия

Сборная Украины получила подарок от военных

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Перед матчем в Кардиффе тренер главной команды страны Александр Петраков сказал, что футболисты попросили у военных флаг, чтобы повесить его в своей раздевалке.

"Украина в очень сложном положении, и не каждый может сейчас смотреть футбол, но мы попытаемся сконцентрироваться и хорошо сыграть", — пообещал Петраков.

В Глазго Украину поддерживали 3,5 тыс. болельщиков, в Кардиффе на трибунах будут еще и 100 украинских беженцев, которым местные власти выделили бесплатные билеты.

Свой предыдущий матч сборная Уэльса проиграла. Это была товарищеская встреча с Польшей, в которой, к слову, не играли главные звезды — Бэйл, который забил оба мяча в ворота Австрии в первом плей-офф, и Аарон Рэмзи из "Ювентуса".

[ + – ] Плакат на трибунах матча в Глазго

Пробиваемая оборона: что можно использовать в матче Уэльс – Украина

Главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков хотя и отмечает, что сборной по традиции не удается в равной степени успешно отыграть несколько поединков кряду, все же считает, что Уэльс Украине по зубам, независимо от того, выйдет ли на поле ее капитан Гарет Бэйл или нет.

"Схожая с Шотландией британская сборная, играющая по той же схеме, только чуть сильнее по индивидуальностям, но с абсолютно пробиваемой обороной, — отмечает Франков. — Вижу в этом серьезный наш козырь, лишь бы ребята сохранили относительную свежесть".

Вместе с тем эксперт отмечает, что ротация состава маловероятна, поскольку "ротировать" особо некем.

"Что касается их нападения, то главное, чтоб никто не нервничал сверх всякой меры, а если и нервничал, то держал бы это глубоко внутри <…> Ну и святое: ребята, отступать некуда, позади Украина!" — написал журналист, отметив, что при таком же контроле мяча, который был в матче против шотландцев, можно рассчитывать на положительный исход и в Кардиффе.

Матч состоится 5 июня на стадионе "Миллениум" в Кардиффе в 19.00 по Киеву.

Ранее Фокус сообщал, что в первом плей-офф Чемпионата мира-2022: Украина обыграла Шотландию со счетом 3:1.

Британские комментаторы выделили атакующую линию украинской сборной. В частности — первый гол Андрея Ярмоленко, уже экс-футболиста "Вест Хэма", у которого было лишь несколько секунд, чтобы принять верное решение и перебросить мяч через шотландского кипера.

Голевую передачу записал на своей счет Руслан Малиновский, выступающий за "Аталанту" из Бергамо. Второй гол забил нападающий лиссабонской "Бенфики" Роман Яремчук — головой из пределов вратарской площади после флангового навеса, а третий уже под занавес встречи в контратаке провел форвард "Днепра" Артем Довбик.