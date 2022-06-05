Слабка оборона суперника та подарунок від ЗСУ: що допоможе збірній України у матчі проти Уельсу

Уельс 64 роки не грав на чемпіонатах світу з футболу — довше лише Індонезія та Куба. Для України ж поїздка на Кубок світу до Катару може стати вже другою за рахунком.

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У неділю, 5 червня, о 19:00 за київським часом у столиці Уельсу Кардіффі відбудеться матч за вихід на Чемпіонат світу-2022. Пряма трансляція на каналах Індіго TV та Футбол 1, а також платформа Oll.tv.

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Для України катарський чемпіонат може стати вже другим після здобуття незалежності. 2006-го в Німеччині українська збірна пробилася до чвертьфіналу, в якому поступилася майбутньому чемпіону — італійцям. Зі свог боку суперники української збірної, валлійці, спробують пробитися на свій перший Кубок світу з 1958 року. Про це повідомляє ВВС.

Збірна України спробує порадувати вболівальників та відвернути їх від повсякденних жахів війни. Суперники українських футболістів у цьому випадку з ними солідарні.

"Ми розуміємо, що в Україні відбуваються жахливі події. Наші серця з українськими дітьми та сім'ями", — сказав напередодні матчу капітан збірної Уельсу Гарет Бейл. За його словами, збірна Уельсу мотивована на цей матч — єдиний, який відокремлює команду від поїздки на Кубок світу.

[ + – ] Збірна Уельсу готова битися з українцями за путівку на чемпіонат світу у Катарі

Золота ера валлійського футболу

"Це буде складна гра, проти складної команди, ми їх поважаємо. Але на карту поставлено все. Усі хочуть зіграти на чемпіонаті, і я не виняток", — говорить Бейл.

Уельс 64 роки не був на головному футбольному форумі — довше туди не потрапляли лише дві футбольні збірні: Індонезія та Куба. Але зараз валлійський футбол переживає свою золоту епоху. 2016 року збірна вперше за 58 років пробилася на великий турнір — чемпіонат Європи у Франції, де дійшла до півфіналу. Далі був ще один успіх — кваліфікація на Євро 2020.

Складнощі підготовки збірної України

Через воєнні дії більшість футболістів збірної України, по суті, не мали ігрової практики. На відміну від легіонерів, гравці УПЛ грали лише виставкові матчі із європейськими клубами, а зібрані кошти йшли на благодійність. До того ж, під час підготовки для збірної навіть не знайшли спаринг-партнера. Збірна Конго вирішила не їхати до Словенії на товариський матч.

Незважаючи на всі складнощі підготовки до міжнародного матчу, у першому плей-оф Україна на виїзді обіграла Шотландії, показавши досить суттєву гру.

[ + – ] Огляд матчу Україна — Шотландія

Збірна України отримала подарунок від військових

[ + – ] Подарунок національної збірної від ЗСУ

Перед матчем у Кардіффі тренер головної команди країни Олександр Петраков сказав, що футболісти попросили у військових прапор, щоб повісити його у своїй роздягальні.

"Україна у дуже складному становищі, і не кожен може зараз дивитися футбол, але ми спробуємо сконцентруватися та добре зіграти", — пообіцяв Петраков.

У Глазго Україну підтримували 3,5 тис. уболівальників, у Кардіффі на трибунах будуть ще й 100 українських біженців, яким місцева влада виділила безкоштовні квитки.

Свій попередній матч збірна Уельсу програла. Це була товариська зустріч із Польщею, в якій, до речі, не грали головні зірки — Бейл, який забив обидва м'ячі у ворота Австрії у першому плей-оф, та Аарон Ремзі з "Ювентуса".

[ + – ] Плакат на трибунах матчу у Глазго

Пробивається оборона: що можна використовувати у матчі Уельс – Україна

Головний редактор журналу "Футбол" Артем Франков хоч і зазначає, що збірній за традицією не вдається однаково успішно відіграти кілька поєдинків поспіль, все ж таки вважає, що Уельс Україні до снаги, незалежно від того, чи вийде на поле її капітан Гарет Бейл або ні.

"Схожа з Шотландією британська збірна, яка грає за тією ж схемою, лише трохи сильніша за індивідуальностями, але з абсолютно пробивною обороною, — зазначає Франков. — Бачу в цьому серйозний наш козир, аби хлопці зберегли відносну свіжість".

Водночас експерт зазначає, що ротація складу малоймовірна, оскільки "ротувати" особливо немає ким.

"Щодо їхнього нападу, то головне, щоб ніхто не нервувався понад будь-яку міру, а якщо і нервувався, то тримав би це глибоко всередині <…> Ну і святе: хлопці, відступати нікуди, позаду Україна!" — написав журналіст, зазначивши, що за умови такого ж контролю м'яча, який був у матчі проти шотландців, можна розраховувати на позитивний результат і в Кардіффі.

Матч відбудеться 5 червня на стадіоні "Міленіум" у Кардіффі о 19:00 за Києвом.

Раніше Фокус повідомляв, що у першому плей-оф Чемпіонату світу-2022: Україна обіграла Шотландію з рахунком 3:1.

Британські коментатори виділили лінію атаки української збірної. Зокрема — перший гол Андрія Ярмоленка, вже ексфутболіста "Вест Хема", який мав лише кілька секунд, щоб ухвалити вірне рішення та перекинути м'яч через шотландського кіпера.

Гольову передачу записав на власний рахунок Руслан Малиновський, який виступає за "Аталанту" з Бергамо. Другий гол забив нападник лісабонської "Бенфіки" Роман Яремчук — головою з меж воротарського майданчика після флангового навісу, а третій уже під завісу зустрічі у контратаці провів форвард "Дніпра" Артем Довбик.