Футболист Владислав Ващук рассказал, что оккупанты разграбили его дом в Гостомеле

"Русские украли все кубки и медали", – признался Ващук, игрок "Динамо" и Национальной сборной Украины по футболу

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Знаменитый украинский футболист Владислав Ващук дал интервью итальянскому изданию La Repubblica, и рассказал, как пережил оккупацию в Гостомеле.

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47-летний футболист с семьей прятались в подвале своего дома в Гостомеле две недели. Ващук писал, что на четвертый день пропало электричество, а за забор к соседям прилетела ракета.

Многие советовали ему уехать, но он отвечал, что это невозможно, из-за постоянных обстрелов. Им, как и прочим жителям Гостомеля, приходилось готовить еду на костре, потому что газ вскоре тоже пропал, и бежать в подвал при каждом обстреле. Сырые дрова приходилось сушить в доме и эти две недели Ващуку с семьей пришлось питаться картошкой, так как все продуктовые запасы закончились на третий день.

"Вы не знаете, что такое ад. Это когда более 15-ти часов стреляют вверху. Вы не можете выйти. Ты находишься внизу, земля содрогается, ты все это ощущаешь. Моей задачей было отвлечь детей от этого всего", — сказал футболист, отец сына Виталия и дочки Василины.

В итоге ему все же удалось выехать по гуманитарному коридору. Но его дом заняли российские оккупанты и разграбили его. По дороге в Киев, как рассказал Ващук, он видел расстрелянные машины и разрушенные дома.

[ + – ] Владислав Ващук сразу после эвакуации из Гостомеля Фото: Instagram vlad__vashchuk

"Ничего не осталось. Кубки и медали девяти чемпионских титулов с киевским "Динамо", шесть кубков Украины, Суперкубок страны. Футболки, которыми мы обменивались с футболистами тех лет. Память о моей карьере разграблена, и, возможно, уже продана. И я не сплю по ночам", — рассказал Ващук.

Сейчас, когда ВС РФ оставили Киевскую область, футболист смог вернуться домой.

"Я поддерживал связь с соседями. Спрашивал про дом, с каждым днем ​​все более разбитый и грязный, но о кубках и медалях не спрашивал. Не хотел об этом думать, слишком больно. Украдены все памятные дни, все. Они ведут себя как орки", — признался футболист, который ранее рассказывал, что в его дом оккупанты заехали на БТР.