Футболіст Владислав Ващук розповів, що окупанти пограбували його будинок у Гостомелі

"Росіяни вкрали всі кубки та медалі", — зізнався Ващук, гравець "Динамо" та Національної збірної України з футболу.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Знаменитий український футболіст Владислав Ващук дав інтерв'ю італійському виданню La Repubblica, та розповів, як пережив окупацію у Гостомелі.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

47-річний футболіст із сім'єю ховалися у підвалі свого будинку у Гостомелі два тижні. Ващук писав, що на четвертий день зникла електрика, а за паркан до сусідів прилетіла ракета.

Багато хто радив йому виїхати, але він відповідав, що це неможливо, через постійні обстріли. Їм, як і іншим мешканцям Гостомеля, доводилося готувати їжу на багатті, бо газ незабаром теж зник, і бігти до підвалу при кожному обстрілі. Сирі дрова доводилося сушити в хаті і ці два тижні Ващукові з сім'єю довелося харчуватися картоплею, бо всі харчові запаси закінчилися на третій день.

"Ви не знаєте, що таке пекло. Це коли понад 15 годин стріляють нагорі. Ви не можете вийти. Ти знаходишся внизу, земля здригається, ти все це відчуваєш. Моїм завданням було відвернути дітей від цього всього", — сказав футболіст, батько сина Віталія та дочки Василини.

У результаті йому все ж таки вдалося виїхати гуманітарним коридором. Але його будинок зайняли російські окупанти та пограбували його. Дорогою до Києва, як розповів Ващук, він бачив розстріляні машини та зруйновані будинки.

[ + – ] Владислав Ващук одразу після евакуації з Гостомелю Фото: Instagram vlad__vashchuk

"Нічого не залишилося. Кубки та медалі дев'яти чемпіонських титулів з київським "Динамо", шість кубків України, Суперкубок країни. Футболки, якими ми обмінювалися з футболістами тих років. Пам'ять про мою кар'єру розграбована, і, можливо, вже продана. І я не сплю ночами", — розповів Ващук.

Наразі, коли ЗС РФ залишили Київську область, футболіст зміг повернутися додому.

"Я підтримував зв'язок із сусідами. Запитував про будинок, з кожним днем ​​все більш розбитий і брудний, але про кубки та медалі не питав. Не хотів про це думати, надто боляче. Вкрадені всі пам'ятні дні, все. Вони поводяться як орки", — зізнався футболіст, який раніше розповідав, що до його будинку окупанти заїхали на БТР.