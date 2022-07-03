"Мое сердце разрывается": Дарио Срна посетил 6-летнего сироту из Мариуполя (фото)

Мальчик Илья потерял в Мариуполе всех родственников. Сейчас он живет в Киеве с молодой парой, которые решили усыновить ребенка и надеются на скорейшее оформление опекунства.

Генеральный директор ФК "Шахтер" и бывший капитан сборной Хорватии Дарио Срна опубликовал в своем Instagram пост, в котором поделился трогательной историей о том, как он посетил 6-летнего мальчика Илью из Мариуполя, который потерял своих родителей. Знаменитый футболист написал, что когда он общался с Ильей, у него было впечатление, что он смотрит в глаза своего покойного отца, который в свое время остался без родителей после Второй мировой войны.

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"Расти без родителей – это жизнь, которую которую не должен испытать ни один ребенок. Это трагедия, что история повторяется таким разрушительным образом. Сегодня я стою перед Ильей, 6-летним мальчиком, недавно потерявшим обоих родителей в Мариуполе. Он ровесник моего сына, и мне кажется, что я смотрю в глаза своего покойного отца. Мое сердце разрывается", — написал Срна.

Фото: Instagram

Футболист убежден, что общество обязано сделать все возможное, чтобы оказывать помощь таким детям, как Илья. Им необходимо дать надежду и сделать все необходимое, чтобы подобные трагедии в истории больше не повторялись, убежден футболист.

Отметим, что Срна выложил фото, где он посетил мальчика, надев футболку с надписью из письма, которое было написано Ильей премьер-министру Великобритании Борису Джонсону. Обращаясь к британскому премьеру, Илья написал, что он хочет, чтобы война поскорее закончилась и хочет играть в футбол у себя в Мариуполе.

"Дорогой Борис Джонсон. Я хочу чтобы поскорее закончилась война. Я хочу играть в футбол у себя в Мариуполе. Я хотел бы чтобы у всех детей мира не было войны", — написал Илья.

Известно, что 6-летний мальчик, три недели сидел под бомбежками в укрытиях Мариуполя, а после окончания боевых действий с волонтерами он вышел из города и попал в Бердянск. Его родители погибли, а в укрытия к волонтерам мальчика привели его дедушка и бабушка, отдав ему документы. Позже родственников Ильи также нашли убитыми.

Сейчас Илья живет в Киеве — ему посчастливилось найти приемных родителей из Славянска, которые давно хотели взять новорожденного ребенка. Через социальные сети Мария и Владимир узнали, что в Днепре у волонтеров живет шестилетний мальчик, оставшийся без родственников. Они сразу же решились его усыновить и теперь оформляют опекунство. Молодые люди очень надеются, что им удастся документально все оформить как можно быстрее.

Ранее из оккупированного Мариуполя удалось выехать восьмилетнему мальчику Егору Кравцову, который написал "Мариупольский дневник". В нем Егор глубоко и эмоционально описал ужасы военных действий в Мариуполе, а свои записи сопроводил жуткими иллюстрациями.