"Моє серце розривається": Дарійо Срна відвідав 6-річного сироту з Маріуполя (фото)

Хлопчик Ілля втратив у Маріуполі всіх родичів. Нині він живе в Києві з молодою парою, які вирішили усиновити дитину та сподіваються на якнайшвидше оформлення опікунства.

Генеральний директор ФК "Шахтар" і колишній капітан збірної Хорватії Дарійо Срна опублікував у своєму Instagram пост, у якому поділився зворушливою історією про те, як він відвідав 6-річного хлопчика Іллю з Маріуполя, який втратив своїх батьків. Знаменитий футболіст написав, що коли він спілкувався з Іллею, він мав враження, що він дивиться в очі свого покійного батька, який свого часу залишився без батьків після Другої світової війни.

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"Рости без батьків — це життя, яке не повинна пережити жодна дитина. Це трагедія, що історія повторюється таким руйнівним способом. Сьогодні я стою перед Іллею, 6-річним хлопчиком, який нещодавно втратив обох батьків у Маріуполі. Він ровесник мого сина, і мені здається, що я дивлюся у вічі свого покійного батька. Моє серце розривається", — написав Срна.

Фото: Instagram

Футболіст переконаний, що суспільство має зробити все можливе, щоб надавати допомогу таким дітям, як Ілля. Їм необхідно дати надію і зробити все необхідне, щоби такі трагедії в історії більше не повторювалися, переконаний футболіст.

Зазначимо, що Срна виклав фото, де він відвідав хлопчика, одягнувши футболку з написом з листа, написаного Іллею прем'єр-міністру Великобританії Борису Джонсону. Звертаючись до британського прем'єра, Ілля написав, що він хоче, щоб війна якнайшвидше закінчилася і хоче грати у футбол у себе в Маріуполі.

"Дорогий Борис Джонсон. Я хочу, щоб скоріше закінчилася війна. Я хочу грати у футбол у себе в Маріуполі. Я хотів би, щоб у всіх дітей світу не було війни", — написав Ілля.

Відомо, що 6-річний хлопчик, три тижні сидів під бомбардуванням в укриттях Маріуполя, а після закінчення бойових дій із волонтерами він вийшов із міста та потрапив до Бердянська. Його батьки загинули, а в укриття до волонтерів хлопчика привели його дідусь та бабуся, віддавши йому документи. Згодом родичів Іллі також знайшли вбитими.

Нині Ілля живе в Києві — йому пощастило знайти прийомних батьків зі Слов'янська, які давно хотіли взяти новонароджену дитину. Через соціальні мережі Марія та Володимир дізналися, що у Дніпрі у волонтерів живе шестирічний хлопчик, який залишився без родичів. Вони одразу наважилися його усиновити й тепер оформлюють опікунство. Молоді люди дуже сподіваються, що їм вдасться документально все оформити якнайшвидше.

Раніше з окупованого Маріуполя вдалося виїхати восьмирічному хлопчику Єгору Кравцову, який написав "Маріупольський щоденник". У ньому Єгор глибоко та емоційно описав жахи воєнних дій у Маріуполі, а свої записи супроводжував моторошними ілюстраціями.