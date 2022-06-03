Восьмирічний автор "Маріупольського щоденника" зумів дістатися до Запоріжжя (фото)

На сторінках свого щоденника хлопчик Єгор описав жахи війни в Маріуполі, і супроводив текст моторошними малюнками, на яких зображені люди, що лежать на підлозі, вибухи та зруйновані будинки.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Восьмирічний хлопчик Єгор Кравцов, який написав "Маріупольський щоденник" на 100-й день війни, зміг виїхати з окупованого Маріуполя і щасливо дістатися до Запоріжжя. Про це пише у Facebook родич хлопчика, дитячий видавець та автор понад 20 віршованих збірок для дітей Євген Сосновський.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Двоє поранених дітей, їхня поранена мати й бабуся вже в безпеці та зараз перебувають у Запоріжжі! І я впевнений, що тепер у них все буде добре. Дякую всім, хто допоміг зробити це, навіть попри великий ризик!" — написав Сосновський, подякувавши всім тим, хто допоміг сім'ї дістатися до Запоріжжя.

[ + – ] Родичі Єгора Кравцова

Історія "Маріупольського щоденника"

Євген Сосновський 4 травня опублікував у Facebook пост, у якому виклав фотографії сторінок зошита, в якому 8-річний хлопчик Єгор глибоко та емоційно описав жахи воєнних дій у Маріуполі. Цей зошит він назвав "Маріупольський щоденник".

Єгор по-дитячому описав бомбардування міста, і що в нього "рана на спині та здерта шкіра". Розповів про поранення своєї матері та сестри, які потребують перев'язки, а також написав, що в нього "померли 2 собаки, бабуся Галя та улюблене місто".

[ + – ] Маріупольський щоденник хлопчика Єгора [ + – ] Маріупольський щоденник хлопчика Єгора [ + – ] Маріупольський щоденник хлопчика Єгора [ + – ] Маріупольський щоденник хлопчика Єгора [ + – ] Маріупольський щоденник хлопчика Єгора

Свій щоденник Єгор супроводжував моторошними ілюстраціями, на яких зображені люди, що лежать на вулицях, зруйновані будинки, вибухи, танки та люди зі зброєю, що стріляють один в одного.

Попри жахи війни, Єгор написав і про позитивне: він розповів про свою нову подругу Віку та які в неї добрі батьки. Він радіє наближенню дня народження, а також тому, що повернулася його бабуся, яка ходила за водою.

В інтерв'ю "Радіо Свобода" Сосновський повідомив, що провів у Маріуполі поряд із Єгором практично весь час від початку війни. Він розповів, що сім'я хлопчика жила в приватному секторі поряд із комбінатом "Азовсталь", і що хлопчик та члени його сім'ї зазнали поранень під час чергового удару окупантів по заводу.

"Снаряди, випущені по "Азовсталі", літали прямо над нами, але іноді падали й на житлові будинки. Бабуся — це насправді наша сусідка. Вона померла своєю смертю ... А собаки — так, одну під час обстрілу посікло осколком прямо в кімнаті, а тіло другої я потім знайшов під завалами", — розповів Сосновський.

Тепер чоловік з нетерпінням чекає на зустріч, як із самим Єгором, так і його сестрою Веронікою, бабусею Тетяною та мамою Оленою.

Раніше повідомляли, що в Польщі відновили пошкоджений під час обстрілу Маріуполя автомобіль Hyundai i30, на якому вирвалася з обложеного міста пенсіонерка Олександра. Численні уламки прошили кузов і розбили заднє скло, проте двигун не постраждав і витримав подорож у 1600 км.