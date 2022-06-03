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Восьмирічний автор "Маріупольського щоденника" зумів дістатися до Запоріжжя (фото)

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Маріупольський щоденник
Фото: Facebook | Сім'я хлопчика Єгора з Маріуполя

На сторінках свого щоденника хлопчик Єгор описав жахи війни в Маріуполі, і супроводив текст моторошними малюнками, на яких зображені люди, що лежать на підлозі, вибухи та зруйновані будинки.

Восьмирічний хлопчик Єгор Кравцов, який написав "Маріупольський щоденник" на 100-й день війни, зміг виїхати з окупованого Маріуполя і щасливо дістатися до Запоріжжя. Про це пише у Facebook родич хлопчика, дитячий видавець та автор понад 20 віршованих збірок для дітей Євген Сосновський.

"Двоє поранених дітей, їхня поранена мати й бабуся вже в безпеці та зараз перебувають у Запоріжжі! І я впевнений, що тепер у них все буде добре. Дякую всім, хто допоміг зробити це, навіть попри великий ризик!" — написав Сосновський, подякувавши всім тим, хто допоміг сім'ї дістатися до Запоріжжя.

Родичі Єгора Кравцова
Родичі Єгора Кравцова

Історія "Маріупольського щоденника"

Євген Сосновський 4 травня опублікував у Facebook пост, у якому виклав фотографії сторінок зошита, в якому 8-річний хлопчик Єгор глибоко та емоційно описав жахи воєнних дій у Маріуполі. Цей зошит він назвав "Маріупольський щоденник".

Єгор по-дитячому описав бомбардування міста, і що в нього "рана на спині та здерта шкіра". Розповів про поранення своєї матері та сестри, які потребують перев'язки, а також написав, що в нього "померли 2 собаки, бабуся Галя та улюблене місто".

Маріупольський щоденник хлопчика Єгора
Маріупольський щоденник хлопчика Єгора
Маріупольський щоденник хлопчика Єгора
Маріупольський щоденник хлопчика Єгора
Маріупольський щоденник хлопчика Єгора
Маріупольський щоденник хлопчика Єгора
Маріупольський щоденник хлопчика Єгора
Маріупольський щоденник хлопчика Єгора
Маріупольський щоденник хлопчика Єгора
Маріупольський щоденник хлопчика Єгора
Маріупольський щоденник хлопчика Єгора
Маріупольський щоденник хлопчика Єгора
Маріупольський щоденник хлопчика Єгора
Маріупольський щоденник хлопчика Єгора
Маріупольський щоденник хлопчика Єгора

Свій щоденник Єгор супроводжував моторошними ілюстраціями, на яких зображені люди, що лежать на вулицях, зруйновані будинки, вибухи, танки та люди зі зброєю, що стріляють один в одного.

Попри жахи війни, Єгор написав і про позитивне: він розповів про свою нову подругу Віку та які в неї добрі батьки. Він радіє наближенню дня народження, а також тому, що повернулася його бабуся, яка ходила за водою.

В інтерв'ю "Радіо Свобода" Сосновський повідомив, що провів у Маріуполі поряд із Єгором практично весь час від початку війни. Він розповів, що сім'я хлопчика жила в приватному секторі поряд із комбінатом "Азовсталь", і що хлопчик та члени його сім'ї зазнали поранень під час чергового удару окупантів по заводу.

"Снаряди, випущені по "Азовсталі", літали прямо над нами, але іноді падали й на житлові будинки. Бабуся — це насправді наша сусідка. Вона померла своєю смертю ... А собаки — так, одну під час обстрілу посікло осколком прямо в кімнаті, а тіло другої я потім знайшов під завалами", — розповів Сосновський.

Тепер чоловік з нетерпінням чекає на зустріч, як із самим Єгором, так і його сестрою Веронікою, бабусею Тетяною та мамою Оленою.

Раніше повідомляли, що в Польщі відновили пошкоджений під час обстрілу Маріуполя автомобіль Hyundai i30, на якому вирвалася з обложеного міста пенсіонерка Олександра. Численні уламки прошили кузов і розбили заднє скло, проте двигун не постраждав і витримав подорож у 1600 км.