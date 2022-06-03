Восьмилетний автор "Мариупольского дневника" сумел добраться до Запорожья (фото)

На страницах своего дневника мальчик Егор описал ужасы войны в Мариуполе, и сопроводил текст жуткими рисунками, на которых изображены лежащие на полу люди, взрывы и разрушенные дома.

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Восьмилетний мальчик Егор Кравцов, который написал "Мариупольский дневник" на 100-й день войны смог выехать из оккупированного Мариуполя и благополучно добраться до Запорожья. Об этом пишет в Facebook родственник мальчика, детский издатель и автор более 20 стихотворных сборников для детей, Евгений Сосновский.

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"Двое раненых детей, их раненая мать и бабушка уже в безопасности и сейчас находятся в Запорожье! И я уверен, что теперь у них все будет хорошо. Спасибо всем, кто помог сделать это, даже несмотря на большой риск!" – написал Сосновский, поблагодарив всех тех, кто помог семье добраться до Запорожья.

[ + – ] Родственники Егора Кравцова

История "Мариупольского дневника"

Евгений Сосновский 4 мая опубликовал в Facebook пост, в котором выложил фотографии страниц тетради, в которой 8-летний мальчик Егор глубоко и эмоционально описал ужасы военных действий в Мариуполе. Эту тетрадь он назвал "Мариупольский дневник".

Егор по-детски описал бомбардировки города, и что у него "рана на спине и содранная кожа". Рассказал о ранениях своей матери и сестры, которые нуждаются в перевязке, а также написал, что у него "умерли 2 собаки, бабушка Галя и любимый город".

[ + – ] Мариупольский дневник мальчика Егора [ + – ] Мариупольский дневник мальчика Егора [ + – ] Мариупольский дневник мальчика Егора [ + – ] Мариупольский дневник мальчика Егора [ + – ] Мариупольский дневник мальчика Егора

Свой дневник Егор сопроводил жуткими иллюстрациями, на которых изображены лежащие на улицах люди, разрушенные дома, взрывы, танки и люди с оружием, что стреляют друг в друга.

Несмотря на ужасы войны, Егор написал и о позитивном: он рассказал о своей новой подруге Вике и какие у нее хорошие родители. Он радуется приближающемуся дню своего рождения, а также тому, что вернулась его бабушка, которая ходила за водой.

В интервью "Радио Свобода" Сосновский сообщил, что провел в Мариуполе рядом с Егором практически все время с начала войны. Он рассказал, что семья мальчика жила в частном секторе рядом с комбинатом "Азовсталь", и что мальчик и члены его семьи получили ранения во время очередного удара оккупантов по заводу.

"Снаряды, выпущенные по "Азовстали", летали прямо над нами, но иногда падали и на жилые дома. Бабушка – это на самом деле наша соседка. Она умерла своей смертью… А собаки — да, одну при обстреле посекло осколком прямо в комнате, а тело второй я потом нашел под завалами", – рассказал Сосновский.

Теперь мужчина с нетерпением ждет встречи, как с самим Егором, так и его сестрой Вероникой, бабушкой Татьяной и мамой Еленой.

Ранее сообщалось, что в Польше восстановили поврежденный при обстреле Мариуполя автомобиль Hyundai i30, на которой вырвалась из осажденного города пенсионерка Александра. Многочисленные осколки прошили кузов и разбили заднее стекло, однако двигатель не пострадал и выдержал поездку в 1600 км.