Разделы
Материалы
Украина Российско-украинская война

Восьмилетний автор "Мариупольского дневника" сумел добраться до Запорожья (фото)

346
Мариупольский дневник
Фото: Facebook | Семья мальчика Егора из Мариуполя

На страницах своего дневника мальчик Егор описал ужасы войны в Мариуполе, и сопроводил текст жуткими рисунками, на которых изображены лежащие на полу люди, взрывы и разрушенные дома.

Восьмилетний мальчик Егор Кравцов, который написал "Мариупольский дневник" на 100-й день войны смог выехать из оккупированного Мариуполя и благополучно добраться до Запорожья. Об этом пишет в Facebook родственник мальчика, детский издатель и автор более 20 стихотворных сборников для детей, Евгений Сосновский.

"Двое раненых детей, их раненая мать и бабушка уже в безопасности и сейчас находятся в Запорожье! И я уверен, что теперь у них все будет хорошо. Спасибо всем, кто помог сделать это, даже несмотря на большой риск!" – написал Сосновский, поблагодарив всех тех, кто помог семье добраться до Запорожья.

Родственники Егора Кравцова
Родственники Егора Кравцова

История "Мариупольского дневника"

Евгений Сосновский 4 мая опубликовал в Facebook пост, в котором выложил фотографии страниц тетради, в которой 8-летний мальчик Егор глубоко и эмоционально описал ужасы военных действий в Мариуполе. Эту тетрадь он назвал "Мариупольский дневник".

Егор по-детски описал бомбардировки города, и что у него "рана на спине и содранная кожа". Рассказал о ранениях своей матери и сестры, которые нуждаются в перевязке, а также написал, что у него "умерли 2 собаки, бабушка Галя и любимый город".

Мариупольский дневник
Мариупольский дневник мальчика Егора
Мариупольский дневник
Мариупольский дневник мальчика Егора
Мариупольский дневник
Мариупольский дневник мальчика Егора
Мариупольский дневник
Мариупольский дневник мальчика Егора
Мариупольский дневник
Мариупольский дневник мальчика Егора
Мариупольский дневник
Мариупольский дневник
Мариупольский дневник
Мариупольский дневник
Мариупольский дневник

Свой дневник Егор сопроводил жуткими иллюстрациями, на которых изображены лежащие на улицах люди, разрушенные дома, взрывы, танки и люди с оружием, что стреляют друг в друга.

Несмотря на ужасы войны, Егор написал и о позитивном: он рассказал о своей новой подруге Вике и какие у нее хорошие родители. Он радуется приближающемуся дню своего рождения, а также тому, что вернулась его бабушка, которая ходила за водой.

В интервью "Радио Свобода" Сосновский сообщил, что провел в Мариуполе рядом с Егором практически все время с начала войны. Он рассказал, что семья мальчика жила в частном секторе рядом с комбинатом "Азовсталь", и что мальчик и члены его семьи получили ранения во время очередного удара оккупантов по заводу.

"Снаряды, выпущенные по "Азовстали", летали прямо над нами, но иногда падали и на жилые дома. Бабушка – это на самом деле наша соседка. Она умерла своей смертью… А собаки — да, одну при обстреле посекло осколком прямо в комнате, а тело второй я потом нашел под завалами", – рассказал Сосновский.

Теперь мужчина с нетерпением ждет встречи, как с самим Егором, так и его сестрой Вероникой, бабушкой Татьяной и мамой Еленой.

Ранее сообщалось, что в Польше восстановили поврежденный при обстреле Мариуполя автомобиль Hyundai i30, на которой вырвалась из осажденного города пенсионерка Александра. Многочисленные осколки прошили кузов и разбили заднее стекло, однако двигатель не пострадал и выдержал поездку в 1600 км.