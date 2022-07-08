Александр Зинченко в День семьи показал "самое дорогое сокровище" (фото)

По случаю праздника, который в Украине отмечают с 2012 года, защитник "Манчестер Сити" поделился с фанатами снимком с отдыха с женой Владой Седан и дочкой Евой.

Сегодня, 8 июля, в Украине отмечают День семьи. Это относительно "молодой" праздник и отмечается в нашей стране с 2012 года. И в этот день многие знаменитости поздравляют своих родных, и украинский футболист Александр Зинченко не стал исключением. Снимок он опубликовал в соцсетях.

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День семьи в Украине приурочен ко дню празднования памяти святых Петра и Февронии – православных покровителей семьи и брака. Этот праздник, по сути, был украинским прототипом Дня влюбленных.

Александр Зинченко опубликовал снимок с женой Владой Седан и дочкой Евой.

"Самое дорогое сокровище. Семья", — подписал он снимок.

[ + – ] Александр Зинченко и Влада Седан с дочкой Евой Фото: Instagram zinchenko_96

Напомним, Александр женился в 2020 году, сделав Владе, ведущей спортивного канала, предложение прямо на футбольном поле.

А в 2021-м у них родилась дочка Ева.

Сейчас семья живет в Великобритании, ведь Зинченко выступает за "Манчестер Сити". Зинченко стал в составе "Сити" четырехкратным чемпионом Англии и разрыдался, получив кубок.

Футболист с первых дней вторжения ВС РФ в Украину активно поддерживает свою страну и дает интервью, рассказывая о происходящем.