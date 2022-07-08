Олександр Зінченко у День сім'ї показав "найдорожчий скарб" (фото)
З нагоди свята, яке в Україні святкують з 2012 року, захисник "Манчестер Сіті" поділився із фанатами знімком із відпочинку з дружиною Владою Седан і донькою Євою.
Сьогодні, 8 липня, в Україні святкують День сім'ї. Це відносно "молоде" свято і святкується у нашій країні з 2012 року. І цього дня багато знаменитостей вітають своїх рідних, український футболіст Олександр Зінченко не став винятком. Знімок він опублікував у соцмережах.
День сім'ї в Україні присвячений дню святкування пам'яті святих Петра та Февронії — православних покровителів сім'ї та шлюбу. Це свято по суті було українським прототипом Дня закоханих.
Олександр Зінченко опублікував знімок із дружиною Владою Седан і донькою Євою.
"Найдорожчий скарб. Сім'я", — підписав він знімок.
Нагадаємо, Олександр одружився у 2020 році, зробивши Владі, ведучій спортивного каналу, пропозицію прямо на футбольному полі.
А в 2021-му в них народилася донька Єва.
Нині родина живе у Великій Британії, адже Зінченко виступає за "Манчестер Сіті". Зінченко став у складі "Сіті" чотириразовим чемпіоном Англії і розплакався, отримавши кубок.
Футболіст із перших днів вторгнення ЗС РФ в Україну активно підтримує свою країну та дає інтерв'ю, розповідаючи про те, що відбувається.