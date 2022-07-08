Олександр Зінченко у День сім'ї показав "найдорожчий скарб" (фото)

З нагоди свята, яке в Україні святкують з 2012 року, захисник "Манчестер Сіті" поділився із фанатами знімком із відпочинку з дружиною Владою Седан і донькою Євою.

Сьогодні, 8 липня, в Україні святкують День сім'ї. Це відносно "молоде" свято і святкується у нашій країні з 2012 року. І цього дня багато знаменитостей вітають своїх рідних, український футболіст Олександр Зінченко не став винятком. Знімок він опублікував у соцмережах.

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День сім'ї в Україні присвячений дню святкування пам'яті святих Петра та Февронії — православних покровителів сім'ї та шлюбу. Це свято по суті було українським прототипом Дня закоханих.

Олександр Зінченко опублікував знімок із дружиною Владою Седан і донькою Євою.

"Найдорожчий скарб. Сім'я", — підписав він знімок.

[ + – ] Олександр Зінченко та Влада Седан із донькою Євою Фото: Instagram zinchenko_96

Нагадаємо, Олександр одружився у 2020 році, зробивши Владі, ведучій спортивного каналу, пропозицію прямо на футбольному полі.

А в 2021-му в них народилася донька Єва.

Нині родина живе у Великій Британії, адже Зінченко виступає за "Манчестер Сіті". Зінченко став у складі "Сіті" чотириразовим чемпіоном Англії і розплакався, отримавши кубок.

Футболіст із перших днів вторгнення ЗС РФ в Україну активно підтримує свою країну та дає інтерв'ю, розповідаючи про те, що відбувається.