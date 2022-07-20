"Технически оснащен лучше Де Брейне": Александр Зинченко перешел в "Арсенал" за $38 млн

Игрок сборной Украины обладает развитым чувством футбольной геометрии и достаточно подкован технически, чтобы помочь "Арсеналe" выйти на новый уровень. Тренер "Канониров" отводит украинцу одну из ключевых ролей в полузащите.

Александр Зинченко перешел в "Арсенал" из "Манчестер Сити". Клубы уже согласовали сумму трансфера: 32 млн фунтов стерлингов (более 38 млн долларов). Об этом сообщает Sky News.

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Игрок сборной Украины выиграл четыре титула чемпиона Англии с "Горожанами", вместе с тем за весь минувший сезон в матчах Премьер-лиги он выходил на поле только в 15 матчах — и проиграл конкуренцию португальцу Жоао Кансело. Вместе с тем, за отведенное время у Зинченко достаточно неплохие показатели ТТД как для игрока обороны.

Мухаммед и Иисус теперь в одной команде

Зинченко стал уже вторым футболистом "Сити", который перешел в стан "Канониров" в это межсезонье: вначале комнада Микеля Артелы, к слову, еще одного экс-горожанина, пополнилась бразильским нападающим Габриелем Жезусом.

К слову, "Арсенал" стал, возможно, первым клубом в футбольной истории, в котором одновременно нашлось место и Иисусу и Мохаммеду. До перехода Жезуса в команде уже был египетский полузащитник Мохаммед эль-Ненни.

[ + – ] Мухаммед и Иисус теперь в одной команде

Детали контракта

Руководство "Канониров" выплатит за Зинченко 30 млн фунтов сразу и еще 2 в качестве бонусов.

Почему Зинченко перешел в "Арсенал"?

Переговоры о четырехлетнем контракте с лондонцами для игрока сборной Украины пошли быстрее после того, как руководство клуба предложило "существенную" надбавку зарплате футболиста, которая предлагалась первоначально.

[ + – ] ТТД Зинченко в прошлом сезоне АПЛ

Разговор с тренером

Полузащитник сборной Украины и защитник "Ман Сити" согласился оставить чемпионов Англии после нескольких разговоров с тренером "Арсенала" Микелем Артетой. Испанский специалист заверил украинца, что на поле "Этихада" он не будет сменщиком Кирана Тирни — основного левого бровочника.

[ + – ] Статистика Зинченко в ставнении с футболистом "Арсенала" Гранитом Джакой

В украинце Артета видит игрока средней линии, ту же роль, что он обычно выполняет в сборной, тогда как в команде Гвардиолы Зинченко по большей части играл на левом фланге обороны или даже левым центральным.

[ + – ] "Ман Сити" и сборная Украины. Зоны на поле, в которых чаще играет Александр Зинченко.

За пять сезонов он провел в футболке "Сити" 128 матчей, перейдя в 2016 году из Уфы менее чем за 2 млн фунтов.

"Шахтер" получит некоторую сумму от трансфера Зинченко

Регламент ФИФА предусматривает так называемый платеж солидарности — 5% от суммы трансфера футболиста клубам (школам), в которых игрок воспитывался с 12 до 23 лет. Так, за переход из "Уфы" в "Манчестер Сити" "Горняки" должны были получить 145 тыс.

У Зинченко техника лучше, чем у де Брейне

В начале года журналисты спросили защитника сборной Англии и "Сити" Кайла Уокера о том, кто из футболистов его клуба больше других выделяется на тренировках, особенно во время знаменитых сессий с контролем мяча. Недолго думая, Уокер назвал имя украинца, вторым — Рияда Мареза, а третьим — Бернарду Силву. Хотя в команде есть такие выдающиеся полузащитники, как игрок сборной Бельгии Кевин де Брейне и англичане Фил Фоден и Джек Грилиш, по технической части они далеки от первых трех. Так считает Уокер.

Ранее Фокус сообщал, что Ярмоленко решил "познакомиться с новой религией" в ОАЭ, вместо возвращения в киевское "Динамо". Очевидно предложение по зарплате клуба из города Аль-Айн сыграло ключевую роль в этом переходе. Кроме того, командой из Эмиратов руководит Сергей Ребров.

Напомним, что "Шахтер" выбрал нового главного тренера. Им стал хорватский специалист Игор Йовичевич, возглавлявший "Днепр-1". Контракт подписан сроком на 2 года, Йовичевич рассчитывает пробиться с оставшимися в составе "Шахтера" футболистами в Лигу Чемпионов.