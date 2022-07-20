"Технічно оснащений краще за Де Брейне": Олександр Зінченко перейшов в "Арсенал" за $38 млн

Гравець збірної України має розвинене почуття футбольної геометрії та достатньо підкований технічно, щоб допомогти "Арсеналу" вийти на новий рівень. Тренер "Канонірів" відводить українцю одну з ключових ролей у півзахисті.

Олександр Зінченко перейшов до "Арсеналу" з "Манчестер Сіті". Клуби вже погодили суму трансферу: 32 млн фунтів стерлінгів (понад 38 млн доларів). Про це повідомляє Sky News.

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Гравець збірної України виграв чотири титули чемпіона Англії з "Горожанами", натомість за весь минулий сезон у матчах Прем'єр-ліги він виходив на поле лише у 15 матчах — і програв конкуренцію португальцю Жоао Кансело. Водночас, за відведений час у Зінченка є досить непогані показники ТТД як для гравця оборони.

Мухаммед та Ісус тепер в одній команді

Зінченко став уже другим футболістом "Сіті", який перейшов у стан "Канонірів" у це міжсезоння: спочатку комнада Мікеля Артели, до речі, ще одного ексгорожанина, поповнилася бразильським нападником Габріелем Жезусом.

До речі, "Арсенал" став, можливо, першим клубом у футбольній історії, в якому одночасно знайшлося місце й Ісусу, й Мохаммеду. До переходу Жезуса у команді вже був єгипетський півзахисник Мохаммед Ель-Ненні.

[ + – ] Мухаммед та Ісус тепер в одній команді

Деталі контракту

Керівництво "Канонірів" виплатить за Зінченка 30 млн фунтів відразу і ще 2 як бонуси.

Чому Зінченко перейшов до "Арсеналу"?

Переговори про чотирирічний контракт із лондонцями для гравця збірної України пішли швидше після того, як керівництво клубу запропонувало "суттєву" надбавку до зарплати футболіста, яка пропонувалася спочатку.

[ + – ] ТТД Зінченка минулого сезону АПЛ

Розмова з тренером

Півзахисник збірної України та захисник "Ман Сіті" погодився залишити чемпіонів Англії після кількох розмов із тренером "Арсеналу" Мікелем Артетою. Іспанський фахівець запевнив українця, що на полі "Етіхада" він не буде змінником Кірана Тірні — основного лівого бровочника.

[ + – ] Статистика Зінченка порівняно із футболістом "Арсеналу" Гранітом Джакою

В українці Артета бачить гравця середньої лінії, ту ж роль, яку він зазвичай виконує у збірній, тоді як у команді Гвардіоли Зінченко здебільшого грав на лівому фланзі оборони або навіть лівим центральним.

[ + – ] "Ман Сіті" та збірна України. Зони на полі, в яких найчастіше грає Олександр Зінченко

За п'ять сезонів він провів у футболці "Сіті" 128 матчів, перейшовши у 2016 році з Уфи менш ніж за 2 млн фунтів.

"Шахтар" отримає деяку суму від трансферу Зінченка

Регламент ФІФА передбачає так званий платіж солідарності — 5% від суми трансферу футболіста клубам (школам), у яких гравець виховувався з 12 до 23 років. Так, за перехід з "Уфи" до "Манчестер Сіті" "Гірники" мали отримати 145 тис.

У Зінченка техніка краща, ніж у де Брейне

На початку року журналісти запитали захисника збірної Англії та "Сіті" Кайла Вокера про те, хто з футболістів його клубу найбільше виділяється на тренуваннях, особливо під час знаменитих сесій з контролем м'яча. Недовго думаючи, Вокер назвав ім'я українця, другим — Ріяда Мареза, а третім — Бернарду Сілву. Хоча в команді є такі визначні півзахисники, як гравець збірної Бельгії Кевін де Брейне та англійці Філ Фоден і Джек Гриліш, по технічній частині вони далекі від перших трьох. Так вважає Вокер.

Раніше Фокус повідомляв, що Ярмоленко вирішив "познайомитися з новою релігією" в ОАЕ, замість повернення до київського "Динамо". Очевидно, пропозиція щодо зарплати клубу з міста Аль-Айн відіграла ключову роль у цьому переході. Окрім того, командою з Еміратів керує Сергій Ребров.

Нагадаємо, що "Шахтар" обрав нового головного тренера. Ним став хорватський фахівець Ігор Йовичевич, який очолював "Дніпро-1". Контракт підписаний терміном на 2 роки, Йовичевич розраховує пробитися із футболістами, які залишилися у складі "Шахтаря" в Лігу Чемпіонів.