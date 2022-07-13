"Познакомлюсь с исламом": Ярмоленко перешел в команду Реброва из ОАЭ (видео)

Судя по сказанному в интервью, футболист рад переезду на Ближний Восток, возможности вновь поработать с Ребровым и, судя по всему, прописанной в контракте зарплатой.

Андрей Ярмоленко перешел в футбольный клуб "Аль-Айн". С командой из одноименного города в ОАЭ капитан сборной Украины подписал годичный контракт. До конца сезона-2022/23 он будет играть под руководством своего бывшего наставника Сергея Реброва. Кадры подписания соглашения с уже бывшим футболистом лондонских "молотобойцев" опубликованы в Instagram клуба из Эмиратов.

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Состав "Аль-Айна" он пополнил как свободный агент, то есть новому клубу не пришлось тратиться на трансфер.

Судя по сказанному в интервью пресс-службе нового клуба, Ярмоленко, чье будущее связывали с рядом европейских команд и даже поговаривали о возвращении в киевское "Динамо", не жалеет о переезде на Ближний Восток. Ему понравился новый стадион "Шейх Халифа", возможность вновь поработать с Ребровым и, судя по всему, прописанная в контракте зарплата. "Хочу поблагодарить всех, кто здесь работает, тем, кто сделал этот трансфер возможным", — сказал он.

"Рад присоединиться к этому клубу, хочу познакомиться с новым футболом, новой религией [исламом], новыми людьми и играть с новыми партнерами по команде, — объяснил Ярмоленко. — Чтобы совершенствоваться, нужно всегда учиться новому. Много читал о клубе, о тех, кто за него играл. Теперь знаю, сколько титулов выиграл "Аль-Айн", сколько Кубков Азии… Хочу поблагодарить всех людей, кто здесь работает, благодаря которым этот трансфер стал возможным. Все настолько профессионально… Я расспрашивал менеджера [Реброва] о клубе, и он скзал: "Послушай, Андрей, здесь все на высоком уровне. Если приедешь сюда, тебе понравится. После этих слов я решил перейти в клуб и играть на этом великолепном стадионе. Выглядит здорово. Жду матчей, чтобы помочь команде выигрывать титулы".

Он сказал несколько слов о Реброве, которого считает своим кумиром.

"Я знаю его стиль футбола, счастлив вновь работать с ним. Обещаю играть и тренироваться на полную. Буду выкладываться на 100% на этом поле. Надеюсь, мы выиграем много титулов", — сказал полузащитник сборной.

Напомним, что в текущее межсезонье хорватский тренер "Днепра-1" Игор Йовичевич возглавил в "Шахтер", который остался без иностранных футболистов. Возможно, с приходом нового наставника бразильский вектор селекции "горняков" сместиться именно в сторону Хорватии.

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