"Шахтер" предлагает контракт тренеру "Днепра-1" Игору Йовичевичу, — СМИ

По информации журналистов, хорватский тренер, хорошо знакомый с украинским футболом, уже согласился возглавить клуб. В будущем традиционно бразильский вектор селекции "горняков" может сместиться на Хорватию.

"Шахтер" может возглавить хорватский специалист Игор Йовичевич, известный по работе с несколькими украинскими командами и ныне тренирующий "Днепр-1". Йовичевич — кандидатура одного из руководителей "Шахтера" Дарио Срна, который после итальянца Роберто Де Дзерби хочет видеть у руля команды своего соотечественника. Об этом сообщает Telegram-канал "ТаТоТаке".

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По информации авторов этой публикации, предложение тренеру уже сделано и, судя по всему, он определился с дальнейшим продолжением карьеры.

Из преимуществ этой кандидатуры можно отметить то, что Йовичевич:

владеет украинским языком,

хорошо знаком с УПЛ,

придерживается стратегии позиционного футбола, как и предыдущие наставники "Шахтера",

имеет контакты в Хорватии, куда может направиться вектор кадровой селекции клуба после демарша бразильских легионеров.

Более того, "Шахтеру" не понадобится платить за трансфер специалиста.

Текущий клуб тренера "Днепр-1" продлил соглашение с хорватом на год. Однако ФИФА разрешила останавливать сроки действия контрактов всех легионеров в украинском футболе до 1 июля. Йовичевич может воспользоваться этим правилом: подписать контракт с Шахтером и в дальнейшем перезаключить соглашение на новый срок.

Ранее Фокус сообщал, что двух бывших футболистов "Шахтера" мобилизовали в Донецке. По словам футбольного комментатора Алексея Андронова, один из них получил ранение ноги, а второй погиб.