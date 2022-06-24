"Шахтар" пропонує контракт тренеру "Дніпра-1" Ігору Йовічевічу, — ЗМІ

За інформацією журналістів, хорватський тренер, добре знайомий із українським футболом, уже погодився очолити клуб. У майбутньому традиційно бразильський вектор селекції "гірників" може пересуватися на Хорватію.

"Шахтар" може очолити хорватський фахівець Ігор Йовічевіч, відомий за роботою з кількома українськими командами, і нині він тренує "Дніпро-1". Йовічевіч — кандидатура одного з керівників "Шахтаря" Даріо Срна, який після італійця Роберто Де Дзербі хоче бачити біля керма команди свого співвітчизника. Про це повідомляє Telegram-канал "ТаТоТаке".

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За інформацією авторів цієї публікації, пропозиція тренеру вже зроблена і, зважаючи на все, він визначився з подальшим продовженням кар'єри.

Із переваг цієї кандидатури можна відзначити те, що Йовічевіч:

володіє українською мовою,

добре знайомий з УПЛ,

дотримується стратегії позиційного футболу, як і попередні наставники "Шахтаря",

має контакти в Хорватії, куди може попрямувати вектор кадрової селекції клубу після демаршу бразильських легіонерів,

крім того, "Шахтарю" не доведеться платити за трансфер спеціаліста.

Поточний клуб тренера "Дніпро-1" продовжив угоду з хорватом на рік. Проте ФІФА дозволила зупиняти терміни дії контрактів усіх легіонерів в українському футболі до 1 липня. Йовічевіч може скористатися цим правилом: підписати контракт із "Шахтарем" і надалі переукласти угоду на новий термін.

Раніше Фокус повідомляв, що двох колишніх футболістів "Шахтаря" мобілізували в Донецьку. За словами футбольного коментатора Олексія Андронова, один із них отримав поранення ноги, а другий загинув.