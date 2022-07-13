"Познайомлюсь з ісламом": Ярмоленко перейшов у команду Реброва з ОАЕ (відео)

Судячи зі сказаного в інтерв'ю, футболіст радий переїзду на Близький Схід, можливості знову попрацювати з Ребровим і, зважаючи на все, прописаною у контракті зарплатою.

Андрій Ярмоленко перейшов до футбольного клубу "Аль-Айн". Із командою з однойменного міста в ОАЕ капітан збірної України підписав річний контракт. До кінця сезону-2022/23 він гратиме під керівництвом свого колишнього наставника Сергія Реброва. Кадри підписання угоди з уже колишнім футболістом лондонських "молотобійців" опубліковано в Instagram клубі з Еміратів.

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Склад "Аль-Айна" він поповнив як вільний агент, тобто новому клубу не довелося витрачатися на трансфер.

Судячи зі сказаного в інтерв'ю пресслужбі нового клубу, Ярмоленко, чиє майбутнє пов'язували з низкою європейських команд і навіть говорили про повернення до київського "Динамо", не шкодує про переїзд на Близький Схід. Йому сподобався новий стадіон "Шейх Халіфа", можливість знову попрацювати з Ребровим і, зважаючи на все, прописана в контракті зарплата. "Хочу подякувати всім, хто тут працює, тим, хто зробив цей трансфер можливим", — сказав він.

"Радий приєднатися до цього клубу, хочу познайомитися з новим футболом, новою релігією [ісламом], новими людьми та грати з новими партнерами по команді, — пояснив Ярмоленко. — Щоб удосконалюватися, треба завжди вчитися новому. Багато читав про клуб, про тих, хто за нього грав... Тепер знаю, скільки титулів виграв "Аль-Айн", скільки Кубків Азії... Хочу подякувати всім людям, хто тут працює, завдяки яким цей трансфер став можливим... Усе настільки професійно... Я розпитував менеджера [Реброва] про клуб, і він сказав: "Послухай, Андрію, тут усе на високому рівні. Якщо приїдеш сюди, тобі сподобається. Після цих слів я вирішив перейти в клуб і грати на цьому чудовому стадіоні. Виглядає чудово. Чекаю на матчі, щоб допомогти команді вигравати титули".

Він сказав кілька слів про Реброва, якого вважає своїм кумиром.

"Я знаю його стиль футболу, щасливий знову працювати з ним. Обіцяю грати і тренуватися на повну. Викладатимуся на 100% на цьому полі. Сподіваюся, ми виграємо багато титулів", — сказав півзахисник збірної.

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