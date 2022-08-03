"Динамо" — "Штурм": матч Лиги чемпионов где и когда смотреть, прогнозы букмекеров

По мнению футбольного эксперта Артема Франкова, главное преимущество киевлян перед клубом из Граца — опыт тренера Мирчи Луческу. А обыграв австрийцев, "Динамо", скорее всего, выйдет на"Бенфику".

В среду, 3 августа, в польском Лодзе на стадионе им. Владислава Круля пройдет матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Свисток о начале противостояния прозвучит в 21:00 по киевскому времени. Прогноз футбольного эксперта относительно исхода матча "Динамо" – "Штурм" опубликован на сайте "РБ".

"Динамо" — "Штурм": прогноз букмекеров: Киев фаворит

Главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков дал свой прогноз на предстоящий матч квалификации Лиги чемпионов "Динамо" – "Штурм".

Судя по коэффициентам, в матчах со "Штурмом" букмекеры оценивают успех киевского "Динамо" выше, чем против "Фенербахче", что делает киевлян небольшим, но все же фаворитом двухматчевого противостояния. Вместе с тем, Франков привел три обстоятельства, говорящих не в пользу динамовцев.

Во-первых, "Динамо" потеряло несколько важных исполнителей, кроме бразильца Витиньо, который вернулся на родину после непродолжительного восточно-европейского вояжа, на днях в греческий "Панатинаикос" отправился еще один легионер — игрок сборной Словении Бенджамин Вербич.

Во-вторых и, возможно, в главных, у "Динамо" не будет поддержки домашнего стадиона, все же Лодзь — это не Киев.

"Обидно, что сейчас нет украинских журналистов — и это ужасно, — напомнил на пресс-конференции за день до матча тренер киевлян Мирча Луческу. — На трибунах будут украинские женщины и дети, а мужчины не имеют права сейчас покидать страну и защищают ее". Вместе с тем, румынский наставник пообещал, что команду будет сражаться на поле и ради них приложит все силы, чтобы пройти в Лигу чемпионов.

В-третьих, "Штурм" Кристиана Илзера продемонстрировал свою силу не только в прошлом чемпионате Австрии, когда занял второе место по итогам сезона. Уже в текущем первенстве Австрии команда переиграла безусловного местного фаворита РБ "Зальцбург".

[ + – ] "Штурм" в недавнем матче Австрийской бундеслиги обыграл фаворита чемпионата "Зальцбург": 2:1.

По словам Франкова, следует принять в расчет то обстоятельство, что "Штурм", как правило, играет по классической схеме 4-4-2 с двумя нападающими: Расмусом Хойлундом и Манпритом Саркарией.

Козырь динамовцев, по мнению эксперта, в опыте Мирчи Луческу, тогда как австрийцев тренирует молодой наставник Кристиан Илзер.

Букмекеры дают такие коэффициенты на результат: 2,18 — 3,25 — 3,50.

На проход: 1,95 — 1,85.

"Моя ставка: победа "Динамо". Хотя я бы не спешил со ставкой и дождался стартовых составов команд: сколько нападающих будет в "Штурме"", — объяснил Франков. Исходя из состава полевых игроков, уже можно будет предположить, будет ли команда из Граца играть на удержание или — на встречных курсах. В таком случае, считает эксперт, возможно, будут оправданы ставки на общее количество забитых мячей.

[ + – ] "Фенербахче" – "Динамо" 1:2. Лига чемпионов. Подробный видеообзор.

"Динамо" — "Штурм": где смотреть матч

Транслировать матч "Динамо" — "Штурм" будет телеканал "Setanta Sports". К тому же, за ходом встречи можно будет наблюдать и на сайте setantasports.com.

Матч "Динамо" — "Штурм" покажет и украинский "2+2", однако с задержкой в 15 минут.

Если "Динамо" обыграет "Штурм"…

В этом сезоне команде Мирчи Луческу предстоит как никогда продолжительная квалификация в групповую сетку Лиги Чемпионов. В общей сложности "динамовцам" нужно пройти трех соперников и сыграть шесть матчей.

Если удастся преодолеть сопротивление "Штурма", следующим соперником с высокой долей вероятности станет лиссабонская "Бенфика", обыгравшая датский "Мидтьюлланн" со счетом 4:1.

Знакомые динамовцам по матчам предыдущей Лиги Чемпионов лиссабонцы за год усилились несколькими исполнителями. Новички команды — бразилец Давид Нерес и аргентинец Энцо Фернандес — удачно вливаются в основу команды.

Ранее Фокус сообщал, что тренер киевлян Мирча Луческу, долгие годы работавший в Турции, не пришел на пресс-конференцию из-за того, что фанаты "Фенербахче" выкрикивали: "Владимир Путин".

После проигрыша болельщики "Фенербахче" решили выплеснуть горечь поражения в интернете — но по ошибке атаке турецких троллей подверглась страница в Instagram московского "Динамо".