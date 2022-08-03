"Динамо" — "Штурм": матч Ліги чемпіонів де і коли дивитися, прогнози букмекерів

На думку футбольного експерта Артема Франкова, головна перевага киян перед клубом із Граца — досвід тренера Мірчі Луческу. А обігравши австрійців, "Динамо" швидше за все вийде на "Бенфіку".

У середу, 3 серпня, у польському Лодзі на стадіоні ім. Владислава Круля пройде матч третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Свисток про початок протистояння прозвучить о 21:00 за київським часом. Прогноз футбольного експерта щодо результату матчу "Динамо" — "Штурм" опубліковано на сайті "РБ".

"Динамо" — "Штурм": прогноз букмекерів: Київ фаворит

Головний редактор журналу "Футбол" Артем Франков дав свій прогноз на майбутній матч кваліфікації Ліги чемпіонів "Динамо" — "Штурм".

Судячи з коефіцієнтів, у матчах зі "Штурмом" букмекери оцінюють успіх київського "Динамо" вище, ніж проти "Фенербахче", що робить киян невеликим, але все ж таки фаворитом двоматчевого протистояння. Разом із тим, Франков навів три обставини, які говорять не на користь динамівців.

По-перше, "Динамо" втратило кілька важливих виконавців, окрім бразильця Вітіньйо, який повернувся на батьківщину після нетривалого східноєвропейського вояжу, днями до грецького "Панатінаїкосу" вирушив ще один легіонер — гравець збірної Словенії Бенджамін Вербич.

По-друге і, можливо, головне, "Динамо" не матиме підтримки домашнього стадіону, все ж таки Лодзь — це не Київ.

"Образливо, що зараз немає українських журналістів — і це жахливо, — нагадав на пресконференції за день до матчу тренер киян Мірча Луческу. — На трибунах будуть українські жінки та діти, а чоловіки не мають права зараз покидати країну та захищають її". Разом із тим румунський наставник пообіцяв, що команду битиметься на полі та заради них докладе всіх сил, щоб пройти до Ліги чемпіонів.

По-третє, "Штурм" Крістіана Ілзера продемонстрував свою силу не лише в минулому чемпіонаті Австрії, коли посів друге місце за підсумками сезону. Вже в поточній першості Австрії команда переграла абсолютного місцевого лідера РБ "Зальцбург".

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За словами Франкова, варто зважити на ту обставину, що "Штурм", як правило, грає за класичною схемою 4-4-2 з двома нападниками: Расмусом Хойлундом і Манпрітом Саркарією.

Козир динамівців, на думку експерта, у досвіді Мірчі Луческу, тоді як австрійців тренує молодий наставник Крістіан Ілзер.

Букмекери дають такі коефіцієнти на результат: 2,18 — 3,25 — 3,50.

На прохід: 1,95 — 1,85.

"Моя ставка: перемога "Динамо". Хоча я б не поспішав зі ставкою і дочекався стартових складів команд: скільки нападників буде у "Штурмі"", — пояснив Франков. Виходячи зі складу польових гравців, уже можна буде припустити, чи гратиме команда з Граца на утримання або — на зустрічних курсах. У такому разі, вважає експерт, можливо, буде виправдано ставки на загальну кількість забитих м'ячів.

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"Динамо" — "Штурм": де дивитися матч

Транслюватиме матч "Динамо" — "Штурм" буде телеканал "Setanta Sports". Крім того, за ходом зустрічі можна буде спостерігати і на сайті setantasports.com.

Матч "Динамо" — "Штурм" покаже і український "2+2", проте із затримкою у 15 хвилин.

Якщо "Динамо" обіграє "Штурм"...

Цього сезону команда Мірчі Луческу чекає як ніколи тривала кваліфікація до групової сітки Ліги Чемпіонів. Загалом "динамівцям" потрібно пройти трьох суперників і зіграти шість матчів.

Якщо вдасться подолати опір "Штурма", наступним суперником із високою ймовірністю стане лісабонська "Бенфіка", яка обіграла датський "Мідтьюлланн" із рахунком 4:1.

Знайомі динамівцям за матчами попередньої Ліги Чемпіонів лісабонці за рік посилилися кількома виконавцями. Новачки команди — бразилець Давід Нерес та аргентинець Енцо Фернандес — вдало вливаються в основу команди.

Раніше Фокус повідомляв, що тренер киян Мірча Луческу, який довгі роки працював у Туреччині, не прийшов на пресконференцію через те, що фанати "Фенербахче" вигукували: "Володимир Путін".

Після програшу вболівальники "Фенербахче" вирішили виплеснути гіркоту поразки в інтернеті — але помилково атаку турецьких тролів зазнала сторінка в Instagram московського "Динамо".