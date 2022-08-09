"Бенфика" все ближе: прогноз на матч Лиги чемпионов "Штурм" – "Динамо"

Матч на стадионе "Грац-Либенау" обслужит бригада арбитров из Словакии во главе с Иваном Кружляком, который дважды удалял динамовцев в матчах еврокубков.

Во вторник, 9 августа в 21:30 по киевскому времени в австрийском городе Грац состоится ответный матч квалификации Лиги чемпионов между местным "Штурмом" и киевким "Динамо". Тренер кивлян Мирча Луческу поделился своими соображениями относительно предстоящего поединка, расшифровка пресс-конференции опубликована на официальном сайте "Динамо".

Матч на стадионе "Грац-Либенау" обслужит бригада арбитров из Словакии во главе с Иваном Кружляком. К слову, этот арбитр дважды удалял динамовцев в матчах еврокубков.

В этой встречи австрийцы непременно будут идти вперед, так как им нужно будет забивать, чтобы пройти в следующий этап турнира, поскольку в предыдущем матче в польском Лодзе "Динамо" добилось минимального преимущества.

[ + – ] Виталий Буяльский и Николай Шапаренко в матче со "Штурмом".

У киевлян не было официальных поединков после того матча, "Штурм", в свою очередь, в выездном матче 3-го тура австрийской Бундеслиги не смог дожать "Рид" и из-за упущенной победы скатился на 4-ю строчку турнирной таблицы.

Трудности "Динамо"

Главный тренер "Динамо" ожидает сложного противостояния с австрийцами и не столько из-за отсутствия официальных матчей и игровой практики у команды, сколько по причине того, что рядом с футболистами нет их семей.

"Мы должны играть эти матчи, но также футболисты должны видеть свои семьи и детей, проводить с ними время, — пояснил Луческу, — но у них нет такой возможности — вот это самое трудное".

Румынский специалист также добавил, что данимовцам приходится тренироваться на поле в Лодзе, где кроме них играет порядка 200 детей из местной академии. Сослался он и на то, что клуб остался без возможности кадрового усиления. Иностранные игроки — Бенджамин Вербич, уругваец Карлос де Пена и бразилец Витиньо — ушли из команды после 24 февраля. У "Динамо" остался только один легионер — польский защитник Томаш Кендзера, который как раз и играет дома.

[ + – ] Польский защитник Томаш Кендзера — единственный из легионеров "Динамо", который как раз и играет дома.

Луческу посетовал и на то обстоятельство, что команде приходится на выезде играть ответные матчи, в которых высока вероятность дополнительного времени, то есть матч может затянуться на 120 минут.

В случае, если удастся пройти "Штурм", киевлян, скорее всего, ждет двухматчевое противостояние с грозной лиссабонской "Бенфикой", которая уверенно разобралась с датским "Митьюлландом" в предыдущей встрече со счетом 4:1.

"Штурм" – "Динамо": прогноз: голов в матче будет мало

Журналист Артем Франков считает именно киевский клуб фаворитом этого противостояния. Вместе с тем, букмекеры дают незначительный коэффициент на проход "Динамо".

"На победу в ответном матче — 3,05. Этот вариант мне кажется очень интересной и привлекательной ставкой", — отметил Франков.

Вместе с тем, он предлагает более безопасный вариант ставки — тотал менее двух голов, приводя в подтверждение предыдущие результаты "Динамо" в квалификации ЛЧ. Счет прошлого матча со "Штурмом" — 1:0, с "Фенербахче" динамовцы сыграли 0:0 дома, а на выезде — 1:1 в основное время (гол забитый бело-голубыми в овертайме ответной встречи позволил добиться итоговой победы: 2:1).

[ + – ] Защитник "Динамо" Константин Вивчаренко в матче со "Штурмом".

По мнению Франкова, в австрийском матче голов будет мало. Есть два наиболее вероятных исхода: победа "Динамо" или тотал менее двух голов. При этом эксперт отдает предпочтение первому.

"Штурм" – "Динамо": где смотреть матч Лиги чемпионов

Транслировать матч будет компания Setanta Sport. После регистрации аккаунта на сайте, трансляция доступна бесплатно. Матч также можно будет посмотреть на каналах MEGOGO, sveet.tv, Воля ТБ и т.д.

Канал "2+2" покажет матч с 15-минутной задержкой, другие трансляторы матча: "Футбол 24", австрийские телеканалы ORF 1, ORF 1 Austria и португальский Canal 11.

Ранее Фокус сообщал, что "Динамо" Киев обаграло "Штурм" из Граца в первом матче квалификации к Лиге чемпионов. Поединок на стадионе польского Лодзя завершился со счетом 1:0 в пользу Киева.

Напомним, что на победу "Динамо" в матче против "Штурма" букмекеры давали коэффициент 2,18.