"Бенфіка" дедалі ближче: прогноз на матч Ліги чемпіонів "Штурм" – "Динамо"

Матч на стадіоні "Грац-Лібенау" обслужить бригада арбітрів зі Словаччини на чолі з Іваном Кружляком, який двічі видаляв динамівців у матчах єврокубків.

У вівторок, 9 серпня о 21:30 за київським часом в австрійському місті Грац відбудеться матч-відповідь кваліфікації Ліги чемпіонів між місцевим "Штурмом" і київським "Динамо". Тренер киян Мірча Луческу поділився своїми міркуваннями щодо майбутнього поєдинку, розшифровка пресконференції опублікована на офіційному сайті "Динамо".

Матч на стадіоні "Грац-Лібенау" обслужить бригада арбітрів зі Словаччини на чолі з Іваном Кружляком. До речі, цей арбітр двічі видаляв динамівців у матчах єврокубків.

У цій зустрічі австрійці неодмінно йтимуть вперед, оскільки їм потрібно буде забивати, щоб пройти в наступний етап турніру, адже в попередньому матчі в польському Лодзі "Динамо" здобуло мінімальну перевагу.

[ + – ] Віталій Буяльський та Микола Шапаренко у матчі зі "Штурмом".

У киян не було офіційних поєдинків після того матчу, "Штурм", зі свого боку, у виїзному матчі 3-го туру австрійської Бундесліги не зміг дотиснути "Рід" і через втрачену перемогу скотився на 4-й рядок турнірної таблиці.

Проблеми "Динамо"

Головний тренер "Динамо" очікує складного протистояння з австрійцями і не стільки через відсутність офіційних матчів та ігрової практики у команди, скільки через те, що поряд з футболістами немає їхніх сімей.

"Ми повинні грати ці матчі, але також футболісти повинні бачити свої сім'ї та дітей, проводити з ними час, — пояснив Луческу, — але у них немає такої можливості — ось це найважче".

Румунський фахівець також додав, що динамівцям доводиться тренуватися на полі в Лодзі, де окрім них грає близько 200 дітей із місцевої академії. Послався він і на те, що клуб залишився без можливості кадрового посилення. Іноземні гравці — Бенджамін Вербіч, уругваєць Карлос де Пена та бразилець Вітіньйо — пішли з команди після 24 лютого. У "Динамо" залишився лише один легіонер — польський захисник Томаш Кендзера, який якраз і грає вдома.

[ + – ] Польський захисник Томаш Кендзера — єдиний із легіонерів "Динамо", який якраз і грає вдома.

Луческу поскаржився і на ту обставину, що команді доводиться на виїзді грати матчі-відповіді, в яких висока ймовірність додаткового часу, тобто матч може затягнутися на 120 хвилин.

У разі, якщо вдасться пройти "Штурм", на киян, швидше за все, чекає двоматчеве протистояння з грізною лісабонською "Бенфікою", яка впевнено розібралася з датським "Мідтьюлланом" у попередній зустрічі з рахунком 4:1.

"Штурм" — "Динамо": прогноз: голів у матчі буде мало

Журналіст Артем Франков вважає саме київський клуб фаворитом цього протистояння. Водночас букмекери дають незначний коефіцієнт на прохід "Динамо".

"На перемогу у матчі-відповіді — 3,05. Цей варіант мені здається дуже цікавою і привабливою ставкою", — зазначив Франков.

Разом з тим він пропонує безпечніший варіант ставки — тотал менше двох голів, підтверджуючи попередні результати "Динамо" у кваліфікації ЛЧ. Рахунок минулого матчу зі "Штурмом" — 1:0, з "Фенербахче" динамівці зіграли 0:0 вдома, а на виїзді — 1:1 в основний час (гол забитий біло-блакитними в овертаймі зустрічі у відповідь дозволив здобути підсумкову перемогу: 2:1).

[ + – ] Захисник "Динамо" Костянтин Вівчаренко у матчі зі "Штурмом".

На думку Франкова, в австрійському матчі голів буде мало. Є два найбільш ймовірні результати: перемога "Динамо" або тотал менше двох голів. При цьому експерт віддає перевагу першому.

"Штурм" — "Динамо": де дивитись матч Ліги чемпіонів

Транслюватиме матч компанія Setanta Sport. Після реєстрації облікового запису на сайті, трансляція доступна безкоштовно. Матч також можна буде переглянути на каналах MEGOGO, sveet.tv, Воля ТБ тощо.

Канал "2+2" покаже матч із 15-хвилинною затримкою, інші транслятори матчу: "Футбол 24", австрійські телеканали ORF 1, ORF 1 Austria та португальський Canal 11.

Раніше Фокус повідомляв, що "Динамо" Київ обіграло "Штурм" із Граца у першому матчі кваліфікації до Ліги чемпіонів. Поєдинок на стадіоні польського Лодзя завершився з рахунком 1:0 на користь Києва.

Нагадаємо, що на перемогу "Динамо" у матчі проти "Штурму" букмекери давали коефіцієнт 2,18.