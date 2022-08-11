Историческое золото: украинские "русалки" стартовали на чемпионате Европы в Риме с победы (фото)
Сборная Украины по синхронному плаванию впервые завоевала медаль высшей пробы в технической программе по артистическому плаванию. В открылся чемпионат Европы по водным видам спорта.
В четверг, 11 августа, в Италии стартовал чемпионат Европы по водным видам спорта. В технической командной программе победу одержали украинские синхронистки с 92.5106 балла. Об этом сообщается на странице НОК Украины в Facebook.
Второе место заняли итальянки, третье место — у сборной Франции.
"Уверенной победой в технической группе с суммой баллов 92,5106 открыли континентальное первенство наши представительницы в артистическом плавание", — говорится в сообщении.
Состав сборной Украины: Марта Федена, Владислава Алексеева, Марина Алексеева, Вероника Гришко, Олеся Деревяченко, Ангелина Овчинникова, Валерия Тищенко, Анастасия Шмонина.
Представители НОК отметили, что это золото стало историческим для Украины.
"Наши "русалки" впервые завоевали медаль высшей пробы именно в этом виде программы соревнований чемпионата Европы", — говорится в сообщении.
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