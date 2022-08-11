Историческое золото: украинские "русалки" стартовали на чемпионате Европы в Риме с победы (фото)

Сборная Украины по синхронному плаванию впервые завоевала медаль высшей пробы в технической программе по артистическому плаванию. В открылся чемпионат Европы по водным видам спорта.

В четверг, 11 августа, в Италии стартовал чемпионат Европы по водным видам спорта. В технической командной программе победу одержали украинские синхронистки с 92.5106 балла. Об этом сообщается на странице НОК Украины в Facebook.

Второе место заняли итальянки, третье место — у сборной Франции.

"Уверенной победой в технической группе с суммой баллов 92,5106 открыли континентальное первенство наши представительницы в артистическом плавание", — говорится в сообщении.

Состав сборной Украины: Марта Федена, Владислава Алексеева, Марина Алексеева, Вероника Гришко, Олеся Деревяченко, Ангелина Овчинникова, Валерия Тищенко, Анастасия Шмонина.

[ + – ] Украинские синхронистки с медалями.

Представители НОК отметили, что это золото стало историческим для Украины.

"Наши "русалки" впервые завоевали медаль высшей пробы именно в этом виде программы соревнований чемпионата Европы", — говорится в сообщении.

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