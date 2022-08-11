Історичне золото: українські "русалки" стартували на чемпіонаті Європи у Римі з перемоги (фото)

Збірна України із синхронного плавання вперше виборола медаль вищої проби у технічній програмі з артистичного плавання.

У четвер, 11 серпня, в Італії стартував чемпіонат Європи з водних видів спорту. У технічній командній програмі перемогу здобули українські синхроністки з 92.5106 балів. Про це повідомляється на сторінці НОК України у Facebook.

Друге місце посіли італійки, третє місце у збірної Франції.

"Упевненою перемогою в технічній групі із сумою балів 92,5106 відкрили континентальну першість наші представниці в артистичному плаванні", — йдеться у повідомленні.

Склад збірної України: Марта Федіна, Владислава Алексіїва, Марина Алексіїва, Вероніка Гришко, Олеся Дерев'яченко, Ангеліна Овчиннікова, Валерія Тищенко, Анастасія Шмоніна.

[ + – ] Українські синхроністки із медалями.

Представники НОК наголосили, що це золото стало історичним для України.

"Наші "русалки" вперше завоювали медаль найвищої проби саме у цьому виді програми змагань чемпіонату Європи", — йдеться у повідомленні.

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