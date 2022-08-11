Історичне золото: українські "русалки" стартували на чемпіонаті Європи у Римі з перемоги (фото)
Збірна України із синхронного плавання вперше виборола медаль вищої проби у технічній програмі з артистичного плавання.
У четвер, 11 серпня, в Італії стартував чемпіонат Європи з водних видів спорту. У технічній командній програмі перемогу здобули українські синхроністки з 92.5106 балів. Про це повідомляється на сторінці НОК України у Facebook.
Друге місце посіли італійки, третє місце у збірної Франції.
"Упевненою перемогою в технічній групі із сумою балів 92,5106 відкрили континентальну першість наші представниці в артистичному плаванні", — йдеться у повідомленні.
Склад збірної України: Марта Федіна, Владислава Алексіїва, Марина Алексіїва, Вероніка Гришко, Олеся Дерев'яченко, Ангеліна Овчиннікова, Валерія Тищенко, Анастасія Шмоніна.
Представники НОК наголосили, що це золото стало історичним для України.
"Наші "русалки" вперше завоювали медаль найвищої проби саме у цьому виді програми змагань чемпіонату Європи", — йдеться у повідомленні.
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