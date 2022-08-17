"Срок годности истекает": в сеть утекли фото Майка Тайсона в инвалидном кресле

У 56-летнего тяжеловеса обнаружили ишиас. Боли в нижней части спины уже давно беспокоят боксера, из-за чего он досрочно завершил карьеру.

Выдающийся американский боксер Майк Тайсон недавно сообщил неприятное известие для своих поклонников, заявив, что его "срок годности" близится к концу, а недавно в аэропорту Майами его заметили в инвалидной коляске. Об этом сообщает The Daily Mail.

56-летний боксер-тяжеловес страдает от "вспышки ишиаса", боли в нижней части спины уже давно его беспокоят, к слову, эта проблема заставила его досрочно завершить спортивную карьеру. В прошлом месяце его также видели с тростью.

[ + – ] Селфи Майка Тайсона с поклонницей в аэропорту.

Из-за обострения заболевания в 2020 году Тайсон на две недели оказался прикован к постели.

[ + – ] Майка Тайсона заметили в инвалидном кресле в аэропорту.

Источник, близкий к боксеру, недавно поделился инсайдом и заверил поклонников, что это всего лишь "проявления профессионального заболевания боксера".

[ + – ] Майк Тайсон в инвалидном кресле.

Однако недавно Железный Майк, рассуждая о смерти, сказал, что это может произойти уже "очень скоро", его консультируют травматолог и специалист по зависимостям.

[ + – ] Майк Тайсон с чемпионскими поясами.

"Конечно, мы все когда-нибудь умрем, — сказал Тайсон. — Когда смотрю в зеркало, я вижу эти маленькие пятна на лице и говорю: "Вау. Это означает, что мой срок годности подойдет к концу очень скоро".

[ + – ] Майк Тайсон в фильме Hulu.

Последние новости о Тайсоне были связаны со стриминговым сервисом Hulu, который выпустил фильм о боксере, но при этом не предложил ему никакой оплаты.

Напомним, что Тайсону предложили $20 млн за бой на голых кулаках со звездой WWE. Возможным соперником легендарного боксера может стать 46-летний рестлер Бобби Лэшли, а поединок, предположительно, состоится в Madison Square Garden в Нью-Йорке.

Ранее Фокус сообщал, что появился новый проморолик боя-реванша между Усиком и Джошуа. Поединок украинского и британского боксеров пройдет 20 августа в городе Джидда (Саудовская Аравия).