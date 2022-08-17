"Термін придатності спливає": в мережу потрапили фото Майка Тайсона в інвалідному візку

У 56-річного важкоатлета виявили ішіас. Болі у нижній частині спини вже давно турбують боксера, через що він достроково завершив кар'єру.

Видатний американський боксер Майк Тайсон нещодавно повідомив неприємну звістку для своїх шанувальників, заявивши, що його "термін придатності" наближається до кінця, а ще в аеропорту Маямі його помітили в інвалідному візку. Про це повідомляє The Daily Mail.

56-річний боксер-важкоатлет страждає від "спалаху ішіасу", болі в нижній частині спини вже давно його турбують, до речі, ця проблема змусила його достроково завершити спортивну кар'єру. Минулого місяця його також бачили з палицею.

[ + – ] Selfie Майка Тайсон з прихильницею в аеропорту.

Через загострення захворювання у 2020 році Тайсон на два тижні опинився прикутим до ліжка.

[ + – ] Майка Тайсона помітили в інвалідному візку в аеропорту

Джерело, близьке до боксера, нещодавно поділилося інсайдом і запевнило шанувальників, що це лише "прояви професійного захворювання боксера".

[ + – ] Майк Тайсон в інвалідному візку

Проте нещодавно Залізний Майк, розмірковуючи про смерть, сказав, що це може статися вже "дуже скоро", його консультують травматолог та фахівець із залежностей.

[ + – ] Майк Тайсон із чемпіонськими поясами

"Звичайно, ми всі колись помремо, — сказав Тайсон. — Коли дивлюся в дзеркало, я бачу ці маленькі плями на обличчі і кажу: "Вау. Це означає, що мій термін придатності закінчиться дуже скоро».

[ + – ] Майк Тайсон у фільмі Hulu

Останні новини про Тайсона пов'язані зі стрімінговим сервісом Hulu, який випустив фільм про боксера, але не запропонував йому жодної оплати.

Нагадаємо, що Тайсону запропонували $20 млн за бій на голих кулаках із зіркою WWE. Можливим суперником легендарного боксера може стати 46-річний рестлер Боббі Лешлі, а поєдинок, ймовірно, відбудеться у Madison Square Garden у Нью-Йорку.

Раніше Фокус повідомляв, що з'явився новий проморолик бою-реваншу між Усиком та Джошуа. Поєдинок українського та британського боксерів пройде 20 серпня у місті Джідда (Саудівська Аравія).