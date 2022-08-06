$20 млн за бійку: Тайсону запропонували бій на голих кулаках із зіркою WWE

Можливим суперником може стати 46-річний рестлер Боббі Лешлі, а місцем проведення бою стане знаменитий Madison Square Garden у Нью-Йорку.

Колишній чемпіон із рестлінгу (WWE) Боббі Лешлі отримав цікаву пропозицію зустрітися в боях на голих кулаках проти легенди світового боксу Майка Тайсона. З такою пропозицією до Лешлі звернувся представник промоції Bare Knuckle FC, що спеціалізується на кулачних боях. Про це повідомляє видання Daily Star.

Лешлі сказав, що для нього було б честю битися із "Залізним Майком", і додав, що як потенційне місце проведення бою запропонували Madison Square Garden у Нью-Йорку, який вміщає 20 000 глядачів.

Тим не менш, потенційний бій ще перебуває на стадії переговорів зі сторонами та в жодному разі не підтверджений.

Також повідомляється, що аналогічна пропозиція надходила і 56-річному ексчемпіону світу з боксу Майку Тайсону. За чутками, легендарному боксеру запропонували гонорар у розмірі $20 млн. Проте навіть якщо Тайсон не погодиться, Bare Knuckle FC готовий розглянути інші варіанти співпраці зі спортсменом.

"Ми були в захваті від перегляду відео Тайсона, від його бажання тренуватися та брати участь у боях. Це надихнуло нас зв'язатися з ним і зробити пропозицію", — заявив директор промоції Девід Фельдман.

Кар'єра Боббі Лешлі

Боббі Лешлі — 46-річний американський професійний рестлер і боєць змішаних єдиноборств, нині підписаний на World Wrestling Entertainment (WWE). Він дворазовий чемпіон зі змішаних єдиноборств. Останній бій Лешлі відбувся в жовтні 2016 року, коли він переміг Джоша Аппельта.

[ + – ] Боббі Лешлі

Його зріст 187 см із вагою близько 109 кг. За всю кар'єру провів 17 професійних боїв — із них 15 перемог і 2 поразки.

Примітно, що в Лешлі захворювання волосяних фолікулів — алопеція, яке в основному виявляється у випадіння волосся. Тому Боббі носить пов'язку на голову щоразу, коли виходить на ринг, бо не має брів. Тим не менш, це не завадило йому за всю кар'єру провести 17 професійних боїв — із них 15 перемог і 2 поразки.

Нагадаємо 55-річний Майк Тайсон зніметься в парамедичному трилері "Чорні мухи" разом із Шоном Пенном і Таєм Шеріданом. У фільмі Тайсон зіграє головну роль і стане старшим офіцером.

У соцмережах з'явилися кадри з Майком Тайсоном у костюмі джмеля. Костюм боксера складався з м'якого топа в жовто-чорну смужку, а також відповідних крил і пухнастих вусиків із помпонами