Бджілка Майк. 55-річний Тайсон станцював у костюмі комахи (відео)

Легендарний боксер продемонстрував усім своє почуття гумору.

Легенда світового боксу Майк Тайсон, одягнений у костюм джмеля, станцював за лаштунками шоу Jimmy Kimmel Live, поділившись відео у своєму Instagram, і ці кадри одразу ж облетіли всі соцмережі. Ансамбль боксера складався з м'якого топа в жовто-чорну смужку, а також відповідних крил і пухнастих вусиків із помпонами. Образ доповнили вузькі чорні легінси та комір із рюшами.

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"Красиво, я почуваюся прекрасним-прекрасним", — заспівав Майк.

Джиммі Кіммел щороку запрошує Тайсона на своє шоу для захисту титулу. Цього року в нього були 14-річний Гаріні Логан із Техасу, який бореться за суддів, охоронець Гільєрмо Родрігес, його двоюрідний брат Сел, а також Майк.

"Він літає, як метелик, він жалить, як бджола", — сказав перед появою боксера в студії Гільєрмо Родрігес.

Поява Тайсона в шоу пов'язана ще й із недавнім виходом прев'ю майбутнього серіалу від Hulu під назвою "Майк", у якому розповідається історія життя боксера. У восьмисерійному проєкті роль Майка виконав Треванте Роудс. Окрім нього, до акторського складу увійшли Рассел Горнсбі в ролі промоутера Дона Кінга, Гарві Кейтель у ролі тренера з боксу Каса Д'Амато та Лора Гаррієр у ролі Робін Гівенс, колишньої дружини спортсмена.

Прев'ю включає монтаж кліпів, що документують сходження Тайсона як боксера до вершини слави та багатства, його тюремне ув'язнення за зґвалтування в 1992 році й інцидент 1997 року, коли він вкусив за вухо опонента Евандера Голіфілда.

Тизер у прев'ю говорить: "Ви знаєте Тайсона, але чи знаєте ви Майка?"

Шоураннерка Карін Гіст розповіла Entertainment Weekly, що серіал "не призначений для того, щоб прославляти його життя", а скоріше "копати глибше" в життя спортсмена, "про яке всі думають, що вони все знають":

"Ми ніколи не намагалися сказати, що Майк Тайсон — герой або що Майк Тайсон — лиходій. Наша мета полягала в тому, щоб взяти дуже складну та неоднозначну фігуру та спробувати розібратися в тому, за що його хвалили та зневажали. Серіал не повинен бути любовним листом чи звинуваченням, тому ми повинні були включити все хороше, погане та всі складнощі". Вона додала, що сучасна культурна атмосфера дозволяє відвертий погляд на всі аспекти життя Тайсона.

"На щастя, як глобальне суспільство ми все більше та більше говоримо про речі, які колись були табу або про які тільки шепотілися серед друзів: зґвалтування, сексуальні домагання, злагода та багато іншого. Показ таких історій і виведення їх із тіні мають вирішальне значення для просування вперед і виходу розмови новий рівень. Мета полягала не в тому, щоб ухилятися від страшних чи незручних частин історії лише тому, що вони страшні та незручні" .

Творець Стівен Роджерс описав історію життя Тайсона у випуску як "захопливу, суперечливу та складну" та "повчальну історію американської мрії":

"У цьому можна знайти коріння багатьох проблем, із якими ми боремося сьогодні, таких як #MeToo, Black Lives Matter, тюремна реформа, проблеми з психічним здоров'ям".

У заяві Hulu говориться, що серіал "досліджує бурхливі злети та падіння боксерської кар'єри та особистого життя Тайсона — від улюбленого світового спортсмена до ізгоя та назад":

"Фокусуючи об'єктив на Майку Тайсоні, серіал досліджує клас в Америці, расу в Америці, славу та владу ЗМІ, жінконенависництво, поділ багатства, обіцянку американської мрії і, зрештою, нашу роль у формуванні історії Майка".

Сам Тайсон спочатку був не в захваті екранізації свого життя.

"Оголошення Hulu про створення несанкціонованого мінісеріалу з історії Тайсона без компенсації, хоч і невдале, не дивує. Ця заява, зроблена після соціальної нерівності в нашій країні, є яскравим прикладом того, як корпоративна жадібність Hulu привела до цього глухого культурного присвоєння історії життя Тайсона", — обурювався він.

Нагадаємо, Майк Тайсон, який нещодавно побився з пасажиром на борту літака, зніметься в парамедичному трилері "Чорні мухи" разом із Шоном Пенном і Таєм Шеріданом.