Пчелка Майк. 55-летний Тайсон станцевал в костюме насекомого (видео)

Легендарный боксер продемонстрировал всем свое чувство юмора.

Легенда мирового бокса Майк Тайсон, одетый в костюм шмеля, станцевал за кулисами шоу Jimmy Kimmel Live, поделившись видео в своем Instagram, и эти кадры сразу же облетели все соцсети. Ансамбль боксера состоял из мягкого топа в желто-черную полоску, а также соответствующих крыльев и пушистых усиков с помпонами. Образ дополнили узкие черные леггинсы и воротник с рюшами.

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"Красиво, я чувствую себя красивым-прекрасным-прекрасным", – спел Майк.

Джимми Киммел каждый год приглашает Тайсона на свое шоу для защиты титула. В этом году у него были 14-летний Харини Логан из Техаса, борющийся за судей, охранник Гильермо Родригес, его двоюродный брат Сэл, а также Майк.

"Он летает, как бабочка, он жалит, как пчела", – сказал перед появлением боксера в студии Гильермо Родригес.

Появление Тайсона в шоу связано еще и с недавним выходом превью предстоящего сериала от Hulu под названием "Майк", в котором рассказывается история жизни боксера. В восьмисерийном проекте роль Майка исполнил Треванте Роудс. Кроме него, в актерский состав вошли Рассел Хорнсби в роли промоутера Дона Кинга, Харви Кейтель в роли тренера по боксу Каса Д'Амато и Лора Харриер в роли Робин Гивенс, бывшей жены спортсмена.

Превью включает в себя монтаж клипов, документирующих восхождение Тайсона как боксера к вершине славы и богатства, его тюремное заключение за изнасилование в 1992 году и инцидент 1997 года, когда он укусил ухо оппонента Эвандера Холифилда.

Тизер в превью гласит: "Вы знаете Тайсона, но знаете ли вы Майка?"

Шоураннер Карин Гист рассказала Entertainment Weekly, что сериал "не предназначен для того, чтобы прославлять его жизнь", а скорее "копать глубже" в жизнь спортсмена, "о которой все думают, что они все знают":

"Мы никогда не пытались сказать, что Майк Тайсон герой или что Майк Тайсон злодей. Наша цель состояла в том, чтобы взять очень сложную и неоднозначную фигуру и попытаться разобраться в том, за что его хвалили и поносили. Сериал не должен быть любовным письмом или обвинением, поэтому мы должны были включить все хорошее, плохое и все сложности". Она добавила, что современная культурная атмосфера позволяет откровенный взгляд на все аспекты жизни Тайсона.

"К счастью, как глобальное общество, мы все больше и больше говорим о вещах, которые когда-то были табу или о которых только шептались среди друзей: изнасилование, сексуальные домогательства, согласие и многое другое. Показ таких историй и вывод их из тени имеют решающее значение для продвижения вперед и выхода разговора на новый уровень. Цель состояла не в том, чтобы уклоняться от страшных или неудобных частей истории только потому, что они страшны и неудобны".

Создатель Стивен Роджерс описал историю жизни Тайсона в выпуске как "захватывающую, противоречивую и сложную" и "поучительную историю американской мечты":

"В этом можно найти корни многих проблем, с которыми мы боремся сегодня, таких как #MeToo, Black Lives Matter, тюремная реформа, проблемы с психическим здоровьем".

В заявлении Hulu говорится, что сериал "исследует бурные взлеты и падения боксерской карьеры и личной жизни Тайсона – от любимого мирового спортсмена до изгоя и обратно":

"Фокусируя объектив на Майке Тайсоне, сериал исследует класс в Америке, расу в Америке, славу и власть СМИ, женоненавистничество, разделение богатства, обещание американской мечты и, в конечном счете, нашу собственную роль в формировании истории Майка".

Сам Тайсон поначалу был не в восторге экранизации своей жизни.

"Объявление Hulu о создании несанкционированного мини-сериала по истории Тайсона без компенсации, хотя и неудачное, неудивительно. Это заявление, сделанное вслед за социальным неравенством в нашей стране, является ярким примером того, как корпоративная жадность Hulu привела к этому глухому культурному присвоению истории жизни Тайсона", – негодовал он.

Напомним, Майк Тайсон, который недавно подрался с пассажиром на борту самолета, снимется в парамедицинском триллере "Черные мухи" вместе с Шоном Пенном и Таем Шериданом.