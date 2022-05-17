Майк Тайсон снимется с Шоном Пенном в триллере "Черные мухи"

Спортсмен сыграет главную роль.

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55-летний американский боксер с мировым именем Майк Тайсон снимется в парамедицинском триллере "Черные мухи" вместе с Шоном Пенном и Таем Шериданом. Об этом пишет Hollywood Reporter.

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Режиссером драматического триллера по роману Шеннона Берка стал 53-летний Жан-Стефан Совер.

История разворачивается в Нью-Йорке и описывает будни местных парамедиков и то, как работа влияет на их жизнь.

Тайсон сыграет главную роль и станет старшим офицером. Тем временем, Тай Шеридан будет медиком-первокурсником, выезжающим на улицы за рулем скорой помощи с врачом, которого сыграет режиссер Шон Пенн. Однако впоследствии между ними возникнет недоразумение.

[ + – ] Шон Пенн на Востоке Украины Фото: пресс-центр штаба ООС

Сценарий к фильму писали Шеннон Берк, Бен Мак Браун и Райан Кинг. Однако когда именно будут снимать и выпустят фильм, пока неизвестно.

Напомним, Майк Тайсон избил пассажира на борту самолета, который был очень назойливым по отношению к знаменитости. Потерпевший сразу обратился в полицию, однако, как известно, Тайсону удалось избежать наказания и суда.

Также Фокус писал о приезде во Львов режиссера Шона Пенна, который неоднократно посещал Восток Украины и активно помогает украинским беженцам. Голливудская знаменитость планирует снять фильм о событиях в Украине.