Майк Тайсон снимется с Шоном Пенном в триллере "Черные мухи"
Спортсмен сыграет главную роль.
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55-летний американский боксер с мировым именем Майк Тайсон снимется в парамедицинском триллере "Черные мухи" вместе с Шоном Пенном и Таем Шериданом. Об этом пишет Hollywood Reporter.
Режиссером драматического триллера по роману Шеннона Берка стал 53-летний Жан-Стефан Совер.
История разворачивается в Нью-Йорке и описывает будни местных парамедиков и то, как работа влияет на их жизнь.
Тайсон сыграет главную роль и станет старшим офицером. Тем временем, Тай Шеридан будет медиком-первокурсником, выезжающим на улицы за рулем скорой помощи с врачом, которого сыграет режиссер Шон Пенн. Однако впоследствии между ними возникнет недоразумение.
Сценарий к фильму писали Шеннон Берк, Бен Мак Браун и Райан Кинг. Однако когда именно будут снимать и выпустят фильм, пока неизвестно.
Напомним, Майк Тайсон избил пассажира на борту самолета, который был очень назойливым по отношению к знаменитости. Потерпевший сразу обратился в полицию, однако, как известно, Тайсону удалось избежать наказания и суда.
Также Фокус писал о приезде во Львов режиссера Шона Пенна, который неоднократно посещал Восток Украины и активно помогает украинским беженцам. Голливудская знаменитость планирует снять фильм о событиях в Украине.