Майк Тайсон зніметься з Шоном Пенном у трилері "Чорні мухи"

Спортсмен зіграє головну роль.

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55-річний американський боксер зі світовим іменем Майк Тайсон зніметься у парамедичному трилері "Чорні мухи" разом з Шоном Пенном та Таєм Шеріданом. Про це пише Hollywood Reporter.

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Режисером драматичного трилеру за романом Шеннона Берка став 53-річний Жан-Стефан Совер.

Історія розгортається у Нью-Йорку та описує життя місцевих парамедиків та те, як робота впливає на їхнє життя.

Як відомо, Тайсон зіграє головну роль та стане старшим офіцером. Тим часом Тай Шерідан буде медиком-першокурсником, який виїжджає на вулиці за кермом швидкої допомоги з лікарем, якого зіграє режисер Шон Пенн. Проте згодом між ними виникнуть непорозуміння.

[ + – ] Шон Пенн на Сході Україні Фото: пресс-центр штаба ООС

Сценарій до фільму писали Шеннон Берк, Бен Мак Браун і Раян Кінг. Проте, коли саме будуть знімати та випустять фільм, наразі не відомо.

Нагадаємо, Майк Тайсон побив пасажира на борту літака, який був дуже настирливим по відношенню до знаменитості. Потерпілий одразу звернувся до поліції, проте, як відомо, Тайсону вдалося уникнути покарання та суду.

Також Фокус писав про приїзд до Львова режисера Шона Пенна, який неодноразово відвідував Схід України і наразі активно допомагає українським біженцям. Голлівудська знаменитість планує зняти фільм про події в Україні.