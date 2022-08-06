$20 млн за драку: Тайсону предложили бой на голых кулаках со звездой WWE

Предполагаемым соперников может стать 46-летний рестлер Бобби Лэшли, а местом проведения боя станет знаменитый Madison Square Garden в Нью-Йорке.

Бывший чемпион по рестлингу (WWE) Бобби Лэшли получил интересное предложение встретиться в боях на голых кулаках против легенды мирового бокса Майка Тайсона. С таким предложением к Лэшли обратился представитель промоушена Bare Knuckle FC, что специализируется на кулачных боях. Об этом сообщает издание Daily Star.

Лэшли сказал, что для него было бы честью сразиться с "Железным Майком", и добавил, что в качестве потенциального места проведения боя был предложен Madison Square Garden в Нью-Йорке, вмещающий 20 000 зрителей.

Тем не менее потенциальный бой еще находится на стадии переговоров со сторонами и ни в коем случае не подтвержден.

Также сообщается, что аналогичное предложение поступало и 56-летнему экс-чемпиону мира по боксу Майку Тайсону. По слухам легендарному боксеру предложили гонорар в размере $20 млн. Однако даже если Тайсон не согласится, Bare Knuckle FC готов рассмотреть и другие варианты сотрудничества с спортсменом.

"Мы были в восторге от просмотра видео Тайсона, от его желания тренироваться и участвовать в боях. Это вдохновило нас связаться с ним и сделать предложение", — заявил директор промоушена Дэвид Фельдман.

Карьера Бобби Лэшли

Бобби Лэшли — 46-летний американский профессиональный рестлер и боец ​​смешанных единоборств, в настоящее время подписанный на "World Wrestling Entertainment" (WWE). Он двукратный чемпион по смешенным единоборствам. Последний бой Лэшли состоялся в октябре 2016 года, когда он победил Джоша Аппельта.

[ + – ] Бобби Лэшли

Его рост 187 см при весе около 109 кг. За всю карьеру провел 17 профессиональных боев — из них 15 побед и 2 поражения.

Примечательно, что Лэшли заболевание волосяных фолликулов — алопеция, которое в основном представляет собой выпадение волос. Поэтому Бобби носит повязку на голову каждый раз, когда выходит на ринг, потому что у него нет бровей. Тем не менее это не помешало ему за всю карьеру провести 17 профессиональных боев — из них 15 было побед и 2 поражения.

Напомним 55-летний Майк Тайсон снимется в парамедицинском триллере "Черные мухи" вместе с Шоном Пенном и Таем Шериданом. В фильме Тайсон сыграет главную роль и станет старшим офицером.

В соцсетях появились кадры с Майком Тайсоном в костюме шмеля. Костюм боксера состоял из мягкого топа в желто-черную полоску, а также соответствующих крыльев и пушистых усиков с помпонами