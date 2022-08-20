Бой Усик-Джошуа: где смотреть трансляцию поединка и что стоит на кону

Бой-реванш между украинским и британским боксерами вызвал немалый ажиотаж. Его трансляцию будут вести 190 стран мира, а все жители Украины смогут его посмотреть бесплатно

21 августа состоится ожидаемый бой Александра Усика и Энтони Джошуа в Саудовской Аравии. Фокус собрал все, что нужно знать о предстоящем поединке.

Бой Усик-Джошуа — где состоится реванш

Бой-реванш состоится в Джидде, что в Саудовской Аравии. Местом проведения поединка будет многофункциональная арена King Abdullah Sports City.

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Где смотреть бой Усик-Джошуа

Александр Усик выкупил права на трансляцию боя, чтобы все в Украине могли посмотреть его бесплатно. Транслировать бой будет телеканал "2+2", региональные каналы "Суспільного", а также в специальном разделе онлайн-сервиса Megogo.

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Когда состоится бой Усика и Джошуа

20 августа в 18:00 начнутся поединки андеркардов, а главный бой Усика и Джошуа начнется примерно в 23:00 по Киеву. На кону стоят титул чемпиона по версии The Ring и все чемпионские поясы :

IBF

WBA

WBO

IBO

Оба боксера получат 40 млн долларов за бой. Транслировать поединок будут в 190 странах. Титул чемпиона по версии журнала The Ring стал актуальным после завершения карьеры Тайсона Фьюри.

Напомним, взвешивание двух боксеров показало, что Энтони Джошуа весит на 10 кг больше, чем Александр Усик. Вес Джошуа составляет 110,9 кг, а украинского боксера — 100,1 кг.

Ранее Фокус сообщал о ярких образах Александра Усика перед боксерскими поединками.