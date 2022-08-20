Бій Усик-Джошуа: де дивитися трансляцію поєдинку і що стоїть на кону

Бій-реванш між українським та британським боксерами викликав чималий ажіотаж. Його трансляцію вестимуть 190 країн світу, а всі жителі України зможуть його подивитися безкоштовно.

21 серпня відбудеться очікуваний бій Олександра Усика та Ентоні Джошуа у Саудівській Аравії. Фокус зібрав усе, що потрібно знати про майбутній поєдинок.

Бій Усік-Джошуа — де відбудеться реванш

Бій-реванш відбудеться у Джидді, що у Саудівській Аравії. Місцем проведення поєдинку буде багатофункціональна арена King Abdullah Sports City.

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Де дивитися бій Усик-Джошуа

Олександр Усик викупив права на трансляцію бою, щоб усі в Україні могли подивитися його безкоштовно. Транслюватимуть бій телеканал "2+2", регіональні канали "Суспільного", а також спеціальний розділ онлайн-сервісу Megogo.

[ + – ] Промо-ролик до бою Джошуа та Усика

Коли відбудеться бій Усика та Джошуа

20 серпня о 18:00 розпочнуться поєдинки андеркардів, а головний бій Усика та Джошуа розпочнеться приблизно о 23:00 за Києвом. На кону стоять титул чемпіона за версією The Ring і всі чемпіонські пояси:

IBF

WBA

WBO

IBO

Обидва боксери отримають 40 млн доларів за бій. Транслюватимуть поєдинок у 190 країнах. Титул чемпіона за версією журналу The Ring став актуальним після завершення кар'єри Тайсона Ф'юрі.

Нагадаємо, зважування двох боксерів показало, що Ентоні Джошуа важить на 10 кг більше, ніж Олександр Усик. Вага Джошуа складає 110,9 кг, а українського боксера — 100,1 кг.

Раніше Фокус писав про яскраві образи Олександра Усика перед боксерськими поєдинками.