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Спорт

Матч УПЛ во Львове дважды приостанавливали из-за воздушной тревоги (фото)

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Фото: Facebook | Футболисты в бомбоубежище.

Это первый случай, когда матч внутреннего первенства был остановлен из-за угрозы ракетного удара. Прежде подобное уже было в матче молодежных команд одесского "Черноморца" и ровненского "Вереса".

Уже в первом туре начавшегося сезона Украинской премьер-лиги матч был остановлен из-за сигнала воздушной тревоги.

Футболистам львовского "Руха" и харьковского "Металлиста" пришлось проследовать в бомбоубежище "Львов-арены" при счете 1:1. Об этом сообщается на странице львовского "Руха" в Facebook.

Результативными действиями в этом матче отличились Климчук и Подлепенец.

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Эмоции Юрия Климчука после забитого гола.
матч рух металист, гол юрия климчука
Эмоции Юрия Климчука после забитого гола.
матч рух металист, гол юрия климчука
Эмоции Юрия Климчука после забитого гола.
матч рух металист, гол юрия климчука
матч рух металист, гол юрия климчука
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Спустя 42 минуты игроки вернулись на поле, но ненадолго. На 52-й минуте во Львове вновь объявили тревогу.

Футболисты в бомбоубежище. футбол Упл, рух металист,
Футболисты в бомбоубежище.
Футболисты в бомбоубежище. футбол Упл, рух металист,
Футболисты в бомбоубежище.
Фото: Facebook
Футболисты в бомбоубежище. футбол Упл, рух металист,
Футболисты в бомбоубежище. футбол Упл, рух металист,

Это первый случай, когда матч внутреннего первенства был остановлен из-за угрозы ракетного удара. Прежде подобное случалось во время игр молодежных команд одесского "Черноморца" и ровненского "Вереса".

Из-за разногласий относительно того, кто должен транслировать матчи УПЛ, представители львовского клуба решили вести трансляцию на своей странице в Facebook.

Ранее Фокус сообщал о том, как прошел первый день возобновившегося Чемпионата Украины по футболу. Встреча проходила в Киеве между "Шахтером" и "Металлистом".

Напомним, что киевское "Динамо" уступило "Бенфике" в ответном матче квалификации Лиги чемпионов. Таким образом, в групповой этап турнира прошли португальцы, а украинская команда продолжит евросезон в Лиге Европы.