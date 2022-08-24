Матч УПЛ во Львове дважды приостанавливали из-за воздушной тревоги (фото)

Это первый случай, когда матч внутреннего первенства был остановлен из-за угрозы ракетного удара. Прежде подобное уже было в матче молодежных команд одесского "Черноморца" и ровненского "Вереса".

Уже в первом туре начавшегося сезона Украинской премьер-лиги матч был остановлен из-за сигнала воздушной тревоги.

Футболистам львовского "Руха" и харьковского "Металлиста" пришлось проследовать в бомбоубежище "Львов-арены" при счете 1:1. Об этом сообщается на странице львовского "Руха" в Facebook.

Результативными действиями в этом матче отличились Климчук и Подлепенец.

[ + – ] Эмоции Юрия Климчука после забитого гола. [ + – ] Эмоции Юрия Климчука после забитого гола. [ + – ] Эмоции Юрия Климчука после забитого гола.

Спустя 42 минуты игроки вернулись на поле, но ненадолго. На 52-й минуте во Львове вновь объявили тревогу.

[ + – ] Футболисты в бомбоубежище. [ + – ] Футболисты в бомбоубежище. Фото: Facebook

Это первый случай, когда матч внутреннего первенства был остановлен из-за угрозы ракетного удара. Прежде подобное случалось во время игр молодежных команд одесского "Черноморца" и ровненского "Вереса".

Из-за разногласий относительно того, кто должен транслировать матчи УПЛ, представители львовского клуба решили вести трансляцию на своей странице в Facebook.

Ранее Фокус сообщал о том, как прошел первый день возобновившегося Чемпионата Украины по футболу. Встреча проходила в Киеве между "Шахтером" и "Металлистом".

Напомним, что киевское "Динамо" уступило "Бенфике" в ответном матче квалификации Лиги чемпионов. Таким образом, в групповой этап турнира прошли португальцы, а украинская команда продолжит евросезон в Лиге Европы.